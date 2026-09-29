En medio de la tensa relación entre Salvación Nacional y el Centro Democrático, el senador Rafael Nieto, del CD, se refirió al respaldo que su partido ha brindado al Gobierno en el Congreso y dejó claro que esa posición dependerá del contenido de cada iniciativa.

Centro Democrático se desmarca de la “guerra” propuesta por Rafael Nieto contra Abelardo De La Espriella y rechaza su postura

Álvaro Uribe y Enrique Gómez. Foto: SEMANA

Nieto aseguró que el Ejecutivo necesita los votos del Centro Democrático para sacar adelante sus proyectos y sostuvo que, de hecho, ese respaldo ya se ha dado durante el trámite de distintas iniciativas.

“En la medida en que los proyectos sean buenos para el país, continuaremos apoyándolos”, afirmó el senador al ser consultado sobre si el Gobierno seguirá contando con los votos de su colectividad.

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Rafael Nieto y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

Sin embargo, marcó una línea frente a las iniciativas que considere inconvenientes. Según explicó, si los proyectos afectan la democracia, las libertades o las instituciones republicanas, el Centro Democrático los cuestionará públicamente o se apartará de ellos.

La declaración se produjo en medio de la controversia con Salvación Nacional, colectividad encabezada por Enrique Gómez, quien ha cuestionado las posiciones asumidas por sectores del Centro Democrático frente al Gobierno y el escenario político.

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Enrique Gómez, Rafael Nieto y Wilson Ruiz. Foto: Suministrada

Precisamente, al ser preguntado por los constantes ataques de Gómez al Centro Democrático, Nieto optó por no entrar en la confrontación y respondió de manera tajante: “A Enrique Gómez no hay nada que responderle, no vale la pena”.

Con esta postura, el senador enfatizó que el respaldo legislativo del Centro Democrático estará condicionado al contenido de las propuestas y no representará un apoyo automático a las iniciativas del Ejecutivo.