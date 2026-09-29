Este lunes, 28 de septiembre, el expresidente Gustavo Petro compartió un video en modo réplica al jefe de Estado, Abelardo De La Espriella.

En el video, el expresidente Petro se refirió a los señalamientos contra su mandato que hizo el presidente De La Espriella, el pasado domingo, en medio de una alocución.

“Parte de mi réplica. No se venga a limpiar sus uñas con mi honradez”, dijo Petro en parte de un mensaje que acompañó el video en X.

Tras la réplica de Petro, el profesor universitario y empresario José Miguel Santamaría Uribe cuestionó al expresidente a través de su cuenta en X.

“Cada réplica de Petro es peor que la anterior; no se sabe entre la pinta, el tono de voz y las sandeces qué es más espantoso”, dijo Santamaría, esta mañana de martes 29 de septiembre.