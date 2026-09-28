A 25 años de la muerte de Consuelo Araújo Noguera, el Instituto Caro y Cuervo prepara un homenaje especial para recordar su trayectoria y los aportes que dejó al estudio y la divulgación de la cultura vallenata.

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El encuentro se realizará el miércoles 30 de septiembre, a las 5:00 p. m., en la Casa Cuervo Urisarri, en Bogotá, y contará con la participación de diferentes personalidades vinculadas con la cultura y la historia del país.

Uno de los momentos centrales será el lanzamiento de una edición conmemorativa de Lexicón del Valle de Upar: voces, modismos, giros, interjecciones, locuciones, dichos, refranes y coplas del habla popular vallenata, obra de Araújo Noguera dedicada a recoger y preservar expresiones características de esta región del país.

Un homenaje a su legado cultural

La programación también contempla un conversatorio entre Alfonso Gómez Méndez y Sergio Araújo Castro, quienes abordarán aspectos de la historia y el legado de la exministra. El diálogo será dirigido y moderado por la ministra de Cultura, Paola Holguín Moreno.

El acto es convocado por el Instituto Caro y Cuervo y su director, Sergio Esteban Vélez, institución con la que Araújo Noguera mantuvo una relación de colaboración y desde la cual ahora se busca volver sobre una faceta fundamental de su trabajo: la investigación del lenguaje y de las tradiciones populares.

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Consuelo Araújo Noguera, conocida ampliamente como La Cacica, fue una de las figuras determinantes en la promoción y consolidación del vallenato como expresión cultural colombiana.

Además de su trabajo como escritora, periodista e investigadora, ocupó cargos públicos y llegó a desempeñarse como ministra de Cultura.

Su vida terminó de manera trágica en septiembre de 2001, después de haber sido secuestrada por integrantes de las Farc. Su muerte violenta causó conmoción nacional y convirtió su legado cultural en uno de los referentes de la historia reciente del vallenato.