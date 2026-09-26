El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció en la tarde de este 26 de septiembre, nuevas medidas para reforzar la seguridad en el sur de Bolívar, una región en la que las autoridades han advertido disputas entre diferentes estructuras armadas por el control de economías ilícitas.

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Lara llegó a Santa Rosa del Sur, donde se reunió con la Gobernación y diez alcaldes de municipios de esta zona. En el encuentro también participaron el ministro de Defensa y miembros de la cúpula militar y policial.

Al finalizar la jornada, el ministro confirmó que el Gobierno reconstruirá tres estaciones de Policía que han sido destruidas en medio de acciones violentas.

“En esta región del sur de Bolívar ha habido tres estaciones de Policía destruidas por terroristas que operan en esta zona y que se disputan las rentas ilícitas del oro”, afirmó Lara.

Sistemas antidrones para reforzar la seguridad

Entre las principales decisiones anunciadas está la implementación de tecnología para enfrentar los ataques con drones, una modalidad que viene generando preocupación entre las autoridades y comunidades de diferentes zonas del país.

“Vamos a reconstruir esas estaciones, vamos a usar sistemas antidrones”, señaló el ministro.

De acuerdo con Lara, estos equipos serán instalados en las principales estaciones de Policía, mientras que la Fuerza Pública también contará con sistemas antidrones móviles. A esto se sumará el fortalecimiento de cámaras de seguridad en la región.

En su balance, el funcionario aseguró que en el sur de Bolívar se disputan las rentas ilegales derivadas del oro grupos como el ELN, las disiencias de las Farc y el Clan del Golfo. También alertó sobre extorsiones a la población y ataques constantes mediante drones.

Según el ministro, las estaciones afectadas están ubicadas en Río Viejo, Norosí y Arenal.

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Lara cuestionó la poca protección de los alcaldes

El ministro del Interior también lanzó críticas por las condiciones de seguridad de los mandatarios locales. Según aseguró, ninguno de los alcaldes de esta zona que participaron en la jornada contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El Gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores, amigos y frívolos que no los necesitaban. Eso lo vamos a cambiar”, manifestó.

Lara aseguró que, además de las acciones de la Fuerza Pública, se buscará una mayor articulación entre los alcaldes, ministerios y otras entidades del Estado para responder a las necesidades de los municipios.

“No hay acción militar ni policial 100 % exitosa si no se coordina con todo el Estado”, agregó.

Finalmente, el ministro aseguró que las medidas hacen parte del seguimiento a las decisiones adoptadas durante el Consejo de Seguridad liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en Bolívar.

“El Estado no va a desproteger a los municipios ni va a desproteger a la población. Estamos aquí firmes, firmes con el sur de Bolívar”, concluyó.