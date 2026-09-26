Lucas Murillo superó las 72 horas claves tras cirugía a corazón abierto y envió alentador mensaje desde el hospital

En un nuevo video conocido este sábado, 26 de septiembre, Lucas Murillo se mostró de buen ánimo y habló sobre los avances que ha tenido durante los últimos días.

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“Buenas noches, pues estoy bien y ya me hicieron la cirugía. También me duele un poco, pero un doctor me pone medicamento; con eso me siento bien”, contó el menor.

Lucas también reveló que ya comenzó parte de su proceso de rehabilitación y que los especialistas lo han puesto nuevamente en movimiento.

“También hago terapia y también me ponen a caminar. También como por la boca. Pronto voy a ir allá a Cúcuta”, agregó, dejando ver su ilusión de regresar a casa.

Lucas superó las primeras 72 horas tras la intervención

El mensaje llegó después de que el menor superara las primeras 72 horas posteriores a la cirugía, periodo sobre el que inicialmente estaba puesta buena parte de la atención médica, debido a la complejidad del procedimiento.

El pasado 21 de septiembre, Lucas fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Santander. El procedimiento buscaba modificar su circulación sanguínea para mejorar el paso de la sangre hacia los pulmones y disminuir la carga sobre su corazón. Tras la intervención, permaneció bajo estricta vigilancia médica.

Estable y con mucho ánimo se encuentra el pequeño Lucas Murillo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca. Desde allí, envió un video a su familia en Cúcuta, expresando su alegría y las ganas de volver a verlos muy pronto. Lucas ya superó las 72 horas. https://t.co/hyqrVNxVQw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2026

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Su mamá, Andrea García, contó después de la operación que el niño había logrado despertar consciente y extubado; incluso, pudo hablar y tomar agua durante las primeras horas de recuperación.

Ahora, las imágenes difundidas desde el hospital muestran un nuevo avance: Lucas ya realiza terapias, camina y recibe alimentación por vía oral, mientras continúa acompañado por el equipo médico.

La historia del pequeño de siete años, oriundo de Cúcuta, se dio a conocer en el país después de que su familia buscara ayuda para acceder al tratamiento especializado que requería por su compleja condición cardíaca. El presidente Abelardo De La Espriella respondió rápidamente y los ha ayudado a acelerar todo el proceso.

Por ahora, Lucas continúa su recuperación en Santander y su propio mensaje anticipa el deseo que tiene para la siguiente etapa: regresar pronto a Cúcuta junto a su familia.