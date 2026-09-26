Los 67 años de la Escuela de Policía Antonio Nariño en Barranquilla

La Escuela de la Policía Nacional Antonio Nariño, situada en el departamento del Atlántico, sigue sumando años formando uniformados que serán los encargados de la convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes regiones del país. Está cumpliendo 67 años al servicio de los colombianos, manteniendo los estándares de calidad.

En este marco de celebración, realizaron una ceremonia que contó con la presencia del coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, subdirector de la Dirección de Educación Policial.

544 aspirantes iniciaron su preparación como futuros patrulleros de la Policía en Barranquilla

Asimismo, estuvo acompañada de una eucaristía, una ofrenda floral y el reconocimiento al personal que, con entrega, compromiso y vocación de servicio, ha contribuido al fortalecimiento y prestigio de esta alma máter.

Actualmente, en este lugar se forman los hombres y mujeres que serán los próximos patrulleros de Policía que son desplegados en diferentes regiones del país.