544 aspirantes iniciaron su preparación como futuros patrulleros de la Policía en Barranquilla

La Escuela de Policía Antonio Nariño de Barranquilla dio la bienvenida a 544 jóvenes que iniciaron su proceso de formación académica en el programa técnico profesional en Servicio de Policía, con el propósito de prepararse como futuros integrantes de la Policía Nacional y fortalecer sus competencias para el servicio a la ciudadanía.
Estos futuros patrulleros de la policía serán desplegados en las diferentes regiones del territorio nacional. Los nuevos aspirantes comenzaron una etapa de formación orientada a la construcción de su proyecto de vida, basada en principios como la disciplina, la ética, el respeto por los derechos humanos y la vocación de servicio.
Durante este proceso académico recibirán capacitación para afrontar los retos relacionados con la seguridad, la convivencia ciudadana y el ejercicio de la función policial.
La institución destacó que esta nueva cohorte de estudiantes contribuirá al relevo generacional de la Policía Nacional, al fortalecer la preparación de hombres y mujeres que estarán llamados a proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos.
Como parte de su formación, los aspirantes desarrollarán competencias personales y profesionales que les permitirán responder de manera integral a las necesidades de las comunidades, con énfasis en el respeto por la legalidad, el servicio público y la cercanía con la ciudadanía.
La Escuela de Policía Antonio Nariño señaló que este proceso académico reafirma el papel de la educación policial como uno de los pilares para fortalecer la institución y consolidar la confianza entre la Policía Nacional y la comunidad.
Con el ingreso de estos 544 jóvenes, la institución continúa impulsando la formación de nuevos uniformados altamente capacitados, con el objetivo de responder a los desafíos actuales en materia de seguridad y convivencia en el país.