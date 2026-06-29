544 aspirantes iniciaron su preparación como futuros patrulleros de la Policía en Barranquilla

La Escuela de Policía Antonio Nariño de Barranquilla dio la bienvenida a 544 jóvenes que iniciaron su proceso de formación académica en el programa técnico profesional en Servicio de Policía, con el propósito de prepararse como futuros integrantes de la Policía Nacional y fortalecer sus competencias para el servicio a la ciudadanía.

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Estos futuros patrulleros de la policía serán desplegados en las diferentes regiones del territorio nacional. Los nuevos aspirantes comenzaron una etapa de formación orientada a la construcción de su proyecto de vida, basada en principios como la disciplina, la ética, el respeto por los derechos humanos y la vocación de servicio.

Luego de terminar su formación, serán distribuidos en diferentes puntos de Colombia inelcuyendo Barranquilla. Foto: Foto: tomada de la cuenta de X de Alejandro Char

Durante este proceso académico recibirán capacitación para afrontar los retos relacionados con la seguridad, la convivencia ciudadana y el ejercicio de la función policial.

La institución destacó que esta nueva cohorte de estudiantes contribuirá al relevo generacional de la Policía Nacional, al fortalecer la preparación de hombres y mujeres que estarán llamados a proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

Como parte de su formación, los aspirantes desarrollarán competencias personales y profesionales que les permitirán responder de manera integral a las necesidades de las comunidades, con énfasis en el respeto por la legalidad, el servicio público y la cercanía con la ciudadanía.

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Hombres y mujeres serán formados por la Policía en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

La Escuela de Policía Antonio Nariño señaló que este proceso académico reafirma el papel de la educación policial como uno de los pilares para fortalecer la institución y consolidar la confianza entre la Policía Nacional y la comunidad.

Con el ingreso de estos 544 jóvenes, la institución continúa impulsando la formación de nuevos uniformados altamente capacitados, con el objetivo de responder a los desafíos actuales en materia de seguridad y convivencia en el país.