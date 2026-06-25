Barranquilla activa centro de acopio para enviar ayudas a los afectados por el terremoto en Venezuela

La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha un centro de acopio para recibir ayudas destinadas a la población afectada por el terremoto ocurrido en Venezuela. Desde ese punto de recolección, el alcalde Alejandro Char recibió las primeras donaciones e hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña humanitaria.

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El puesto de acopio fue habilitado en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita, donde la administración distrital comenzó a recibir aportes de la comunidad para apoyar a las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

Recepción de ayudas para ciudadanos de Venezuela. Foto: Cortesía SEMANA

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario distrital invitó a los barranquilleros a participar en la iniciativa y destacó la importancia de la solidaridad con la población venezolana.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, invitó a los barranquilleros a llevar sus donaciones al centro de acopio habilitado en la ciudad para ayudar a Venezuela tras los dos terremotos que golpearon al país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/igYer5sFtQ — Revista Semana (@RevistaSemana) June 26, 2026

“Hoy más que nunca es momento de unirnos por nuestros hermanos venezolanos”, expresó Char, al anunciar la apertura del centro de acopio.

El alcalde explicó que el punto de recepción funcionará de manera permanente y estará habilitado durante las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones que deseen contribuir con la atención de la emergencia.

Según informó la administración distrital, entre los elementos que se están recibiendo se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas, con el propósito de atender las necesidades básicas de las personas afectadas por el movimiento telúrico.

“Invitamos a todos los barranquilleros a traer sus donaciones a nuestro centro de acopio, ubicado en la carrera 43 #6-120, en el corazón de Barranquillita”, manifestó el alcalde.

Ayudas humanitarias para los damnificados en Venezuela. Foto: Cortesía a Semana.

Asimismo, recordó que el centro de acopio permanecerá disponible de manera continua para facilitar la recepción de ayudas.

“Aquí estaremos 24/7, cada ayuda cuenta. Vamos a ponernos la mano en el corazón por tantas familias que hoy nos necesitan. ¡Llevémosles esperanza!”, señaló.

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La campaña busca reunir elementos de primera necesidad que posteriormente serán enviados a las zonas afectadas en Venezuela, en coordinación con las autoridades competentes y los mecanismos que se definan para la distribución de la ayuda humanitaria.

La Alcaldía de Barranquilla no precisó el volumen de ayudas recibido durante la primera jornada de recolección, aunque confirmó que ya comenzaron a llegar las primeras donaciones al centro de acopio.