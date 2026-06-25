🔴 Terremoto en Venezuela EN VIVO | Servicio Geológico de los Estados Unidos calcula escenarios de víctimas fatales entre 10.000 y 100.000

Dos terremotos de gran magnitud sacudieron con fuerza a Venezuela y dejaron al país sumido en una grave crisis. El primero, de magnitud 7.2, ocurrió a las seis de la tarde hora de Caracas, con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Drama en Caracas: familiares claman por sus seres queridos entre los escombros, tras los fuertes terremotos

El dolor por las víctimas y los esfuerzos por rescatar a los sobreviviente sobrecogen Venezuela, mientras el mundo envía ayudas urgentes. Este es el minuto a minuto de lo que está pasando.