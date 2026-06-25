¿Qué pasará con los vuelos en Venezuela tras el terremoto? Aeronáutica de Colombia se pronuncia

La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de apoyo y contingencia para respaldar las operaciones aéreas de Venezuela luego del fuerte doblete sísmico que afectó gravemente a la infraestructura del país, y de forma particular, los sistemas de control y las comunicaciones de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

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Según explicó la entidad, la interrupción temporal de los servicios de tránsito aéreo en territorio venezolano y las dificultades de operación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuela (INAC) llevaron a que Colombia iniciara de manera prioritaria coordinaciones operacionales entre la FIR de Barranquilla (BAQ) y la FIR de Bogotá (BOG).

Esta decisión tiene el objetivo de facilitar que las aeronaves en tránsito puedan desviar o recibir asistencia y utilizar de forma segura, coordinada y eficiente los servicios de navegación y el espacio aéreo colombiano.

La Aeronáutica Civil señaló que el plan contempla apoyo técnico y logístico para mantener la continuidad operacional mientras se restablecen las condiciones normales en Venezuela.

Como parte de la contingencia, Colombia también adelanta las gestiones necesarias para asumir temporalmente la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores (NOTAM) correspondientes a la zona afectada. Estos avisos son comunicaciones fundamentales para la aviación, ya que informan sobre condiciones, restricciones o cambios operacionales que pueden afectar la seguridad de los vuelos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca garantizar que la información crítica para pilotos, controladores y operadores aéreos mantenga su continuidad y fluidez a nivel internacional mientras persisten las afectaciones en la infraestructura aeronáutica venezolana.

La entidad destacó además el trabajo realizado por el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC) y de Gestión de Información Aeronáutica (AIM), equipos que participan en la implementación de las medidas de contingencia. La Dirección General de la Aeronáutica Civil indicó que la labor técnica desarrollada durante esta emergencia contribuye a proteger la seguridad operacional de los usuarios del transporte aéreo y a fortalecer los mecanismos de cooperación regional.

La medida permitirá coordinar desvíos de aeronaves, brindar apoyo desde las FIR de Bogotá y Barranquilla. Foto: AP

Colombia mantiene monitoreo permanente de la situación y comunicación directa con las autoridades aeronáuticas venezolanas, un acompañamiento que continuará mientras sea necesario y hasta que se normalicen las operaciones tanto en el aeropuerto como en el espacio aéreo de Maiquetía.

Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, mantienen en vilo a la comunidad internacional, no solo por la gravedad de los hechos, el número de fallecidos y las millonarias pérdidas, también por la fragilidad de la infraestructura, tanto física como tecnológica, del país sudamericano.