Director de la Aerocivil tendrá que dar explicaciones sobre informe que reveló fallas en la seguridad aérea del país

Hace casi dos meses, la Procuraduría reveló un delicado informe que advertía graves riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo y fallas que comprometerían la seguridad operacional en el país, a cargo de la Aeronáutica Civil, por eso el director de esa entidad ahora tendrá que ir a explicar cómo han avanzado para enfrentar esos riesgos latentes.

SEMANA conoció en primicia que la Procuraduría General citó para el jueves 2 de julio a las 10:00 a.m. al director de esa entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty o a su delegado, para que expliquen cómo han atendido las graves advertencias que se conocieron hace cerca de dos meses.

‘Bomba de tiempo’ en la Aerocivil: informe de la Procuraduría advierte fallas que comprometen la seguridad operacional

Por eso la Aeronáutica Civil deberá presentar ese día información de los avances en temas como la seguridad operacional y la gestión del riesgo aeronáutico, como el estado del Sistema de Seguridad Operacional, los principales riesgos operacionales identiicados por la entidad y el análisis de incidentes operacionales entre 2025 y 2026, entre otros requerimientos.

La entidad a cargo de Martínez Chimenty también deberá presentar en detalle los avances frente a la infraestructura tecnológica y sistemas críticos para la navegación aérea, la modernización de los centros de control y sistemas de gestión de tráfico aéreo (ATM), el talento humano de los servicios de navegación aérea y la gestión institucional del riesgo y mecanismo de supervisión.

La Procuraduría delegada para la Vigilancia de la Función Pública le dio un plazo de 3 días a la Aerocivil para que antes del encuentro, entreguen una presentación ejecutiva y los soportes documentales correspondientes a todos los temas que fueron requeridos.

Esta citación se conoce después de salió a flote un preocupante informe que advirtió graves riesgos estructurales en la gestión del tránsito aereo y fallas que comprometerían la seguridad operacional aérea y la eficiencia del sistema en el país.

Luis Alfonso Martínez Chimenty Aerocivil Latam Helicóptero Foto: SEMANA

Esa alerta se encendió desde el pasado 20 de febrero, cuando un vuelo de Latam Airlines con destino a la isla de San Andrés tuvo un cruce con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; por esa situación tuvo que abortar el despegue la aeronave comercial.

Desde ese evento, la Procuraduría empezó a evidenciar delicadas fallas estructurales al interior de la Aeronáutica Civil, con hallazgos técnicos, incidentes operacionales y debilidades institucionales que han puesto en “alerta” al sistema aeronáutico colombiano.

La Procuraduría advirtió en ese informe: “Existen riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo”. Esa situación podría descencadenar a posibles responsabilidades disciplinarias de altos funcionarios de la Aerocivil por posible faltas en sus funciones.

Por eso, el director de esa entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, deberá rendir las explicaciones necesarias o enviar un delegado para que le cuente a la Procuraduría cómo han venido avanzando para atender estos graves riesgos que fueron alertados a principio del pasado mes de mayo.