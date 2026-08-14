Alerta por familia del periodista Cristian Herrera: FLIP denuncia que la UNP plantea retirar el esquema de seguridad tras su asesinato

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una alerta por la seguridad de la familia de Cristian Herrera, periodista judicial y de orden público asesinado en Cúcuta el pasado 6 de junio.

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Según la organización, la Unidad Nacional de Protección (UNP) plantea retirar el esquema que había sido asignado al comunicador y que, después de su muerte, continúa siendo la principal medida para proteger a sus familiares.

La preocupación de la FLIP se concentra especialmente en la esposa y la hija del periodista. De acuerdo con la Fundación, el pasado 11 de junio la UNP informó a la esposa de Herrera sobre el inicio de una evaluación de riesgo para ambas mediante un trámite de emergencia, que supone tiempos de respuesta más cortos.

Sin embargo, dos meses después, el procedimiento continúa en curso, mientras el esquema que tenía Herrera antes de ser asesinado permanece como la principal protección de su núcleo familiar.

FLIP advierte sobre posible riesgo para la familia

La organización pidió no retirar las medidas en la situación actual y advirtió que hacer algo así podría poner en más riesgo a la familia del periodista.

“Desmontar las medidas de protección que tiene la familia en estas circunstancias de alto riesgo es inadmisible”, señaló la FLIP, que además pidió a la UNP acelerar la evaluación y llevar el caso ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas.

La Fundación también solicitó que se tenga en cuenta que el riesgo que enfrentaba Cristian Herrera podría extenderse a su núcleo familiar, por lo que reclamó garantizar la continuidad de las medidas mientras se adopta una decisión definitiva.

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Las investigaciones que dejó Cristian Herrera

Herrera era reconocido en Cúcuta por su trabajo como reportero de orden público y periodista judicial. Durante años fue periodista del diario La Opinión. Además, se desempeñaba como corresponsal de la FLIP en Norte de Santander y hacía parte de su Consejo Directivo.

Tras su asesinato, también han surgido detalles sobre el trabajo que adelantaba. Caracol Radio reveló que las autoridades tienen en su poder apuntes y grabaciones de fuentes correspondientes a una investigación que Herrera no alcanzó a publicar, relacionada con homicidios que venía indagando en Norte de Santander.

Ahora, mientras sigue la investigación para aclarar su asesinato, la FLIP pide que su familia esté protegida y que las autoridades tomen rápidamente decisiones sobre las medidas necesarias para asegurar su seguridad.