Aerocivil responde a grave denuncia contra sindicatos de controladores aéreos que tendrían en jaque la operación

La Aeronáutica Civil respondió a la grave denuncia interna que conoció SEMANA en esa entidad sobre las imposiciones que estarían liderando algunos sindicatos de controladores aéreos para evitar el ingreso de nuevo personal, impedir la contratación de exmiembros de la fuerza pública y plantear aparentes exigencias para mejorar sus condiciones, pese a la necesidad actual que tiene la operación aérea en Colombia.

Esta revista conoció una minuta de ingresos y salidas de funcionarios que llegan a trabajar a la torre de control del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, el más importante de la región, que dejaría en evidencia cómo algunos controladores solo estarían trabajando dos de las seis horas fijadas por turno laboral. Sin embargo, las remuneraciones y el salario sí los estarían recibiendo completos.

Exclusivo: el “secuestro” de la operación aérea por parte de controladores. Esta es la grave denuncia en la Aerocivil

Sobre esa situación, la Aerocivil respondió: “Es importante precisar que el régimen laboral aplicable al personal de control de tránsito aéreo contempla turnos de seis (6) horas, dentro de los cuales se incluyen tiempos obligatorios destinados a la gestión de la fatiga operacional, garantizando condiciones seguras en la prestación del servicio”.

Asimismo, aclaró que el tiempo efectivo de prestación del servicio operativo para un controlador es de cuatro horas por turno, con el fin de cuidar la gestión de la fatiga humana, debido al mayor desgaste que generan las tareas enfocadas en la carga mental, la vigilancia sostenida y la toma de decisiones en entornos críticos.

Frente a la posibilidad de que existan procesos disciplinarios por esos presuntos incumplimientos reflejados en las minutas, la Aeronáutica explicó que en la actualidad hay actuaciones orientadas a verificar el cumplimiento de protocolos operacionales y obligaciones funcionales. Sin embargo, indicó que esos procesos se encuentran “sometidos a reserva legal”, por lo que se desconocen detalles y avances de las investigaciones.

Otra de las irregularidades conocidas por este medio es que en dicha torre de control en Bogotá también existiría un posible riesgo en la operación por la presencia de un solo controlador en cada punto de trabajo, cuando la recomendación internacional es que haya por lo menos tres funcionarios: uno liderando, uno de respaldo y otro descansando, pero permaneciendo en la infraestructura.

La entidad reconoció que este tipo de situaciones obedece “a limitaciones estructurales en la disponibilidad del talento humano operativo, agravadas por la concurrencia de novedades administrativas y médicas tales como incapacidades, calamidades domésticas, permisos y periodos de descanso obligatorios”.

La Aeronáutica, liderada por Luis Alfonso Martínez Chimenty, también explicó que en la actualidad hay un “proceso de provisión de personal de controladores aéreos” para cubrir los más de 80 puestos vacantes que existen actualmente, pese a la importante necesidad de personal para este tipo de funciones.

Uno de los casos que más ha llamado la atención al interior de la entidad es el de Irina Lara, expresidenta de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos, quien entre enero y septiembre del año pasado trabajó 30 horas de las 1.200 que, en promedio, debió ejercer como controladora durante ese lapso.

Sobre ese capítulo, la Aerocivil respondió que “la funcionaria mencionada, a la fecha, está pensionada. En su ejercicio hasta la vigencia 2025, de acuerdo con los registros internos, contaba con las habilitaciones vigentes necesarias para el desempeño del cargo y tenía permiso sindical de manera recurrente”.

Otro de los casos que más ha llamado la atención son los casi 70 controladores que tienen vínculos familiares con otros funcionarios del mismo cargo, entre ellos esposos, primos, padres e hijos y hermanos, lo que dejaría en evidencia un posible favorecimiento y conflicto de interés en la Aeronáutica al momento de seleccionar personal para este tipo de cargos.

Sobre esa situación en particular, la entidad explicó que “las vinculaciones laborales corresponden a lo estipulado en el manual de funciones y los vínculos familiares entre funcionarios, siempre que no estén afectados por conflictos de interés o impedimentos señalados en la ley, no imposibilitan ni generan prohibición para pertenecer a la planta de personal. Las prohibiciones e impedimentos deben estar señalados en la ley”.

La entidad también confirmó que en la actualidad se encuentra en un “proceso de revisión para proceder jurídicamente” frente a los casos de los controladores que continúan en sus cargos sin contar con certificación médica y lingüística, requisitos indispensables para ejercer esa función.

Asimismo, detalló que el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) tiene limitada la certificación lingüística a cinco institutos definidos en los requisitos publicados para dichos cursos, debido a que la exigencia del inglés no es solo académica, sino también una “condición previa asociada a la seguridad operacional”. Ese ha sido uno de los principales obstáculos para los nuevos aspirantes.