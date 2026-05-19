Aerocivil estrena moderno radar en Santander: la inversión fue de $ 42.800 millones

Este martes, 19 de mayo, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que puso en funcionamiento una estación de radar para Control de Tránsito Aéreo en el departamento de Santander.

Según la entidad, es una infraestructura que refuerza la seguridad operacional en la región y hace parte de un sistema integral que posiciona a Colombia como referente en América Latina en la adopción de tecnologías de alta calidad para la gestión del espacio aéreo.

Para este radar, la Aerocivil realizó una inversión de 42.800 millones de pesos.

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“El sistema fue desarrollado por la compañía global de tecnología Thales, junto con su socio local, GyC (Ingeniería y Telemática), a cargo de obras civiles, subsistemas, instalación y logística”, explicó la entidad.

Con este radar, la Aerocivil busca optimizar la vigilancia de la Terminal de Maniobras (TMA) de Bucaramanga.

“Esta solución incorpora los radares de Thales, primario 3D STAR NG, secundario RSM NG, ambos de nueva generación y sistema satelital ADS-B independiente que incrementan la precisión en el seguimiento de aeronaves en tiempo real”, detalló la Aerocivil.

“Esta puesta en marcha hace parte del proyecto de modernización tecnológica liderado por la Aeronáutica Civil a nivel nacional, orientado a fortalecer la gestión del espacio aéreo y a consolidar la interoperabilidad con la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, indicó.

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Estos radares, según la entidad, permiten mejorar la coordinación civil y militar, elevando los estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas.

“Con la operación de esta estación, Colombia cuenta ahora con un nuevo radar de tecnología Thales, lo que permite a los controladores aéreos realizar un monitoreo continuo de las aeronaves, independientemente de las condiciones meteorológicas o de visibilidad”, puntualizó la fuente.

Radar El Picacho de la Aerocivil en Santander. Foto: Aerocivil

Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general de la Aeronáutica Civil, aseguró: “El país da un paso firme en la modernización de su infraestructura aeronáutica. Este radar no solo mejora la seguridad operacional en el nororiente colombiano, sino que también fortalece nuestra capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo con tecnología de última generación al servicio de todos los colombianos”.

Además, señaló que “la puesta en marcha de la estación radar de Picacho, representa un paso decisivo en el fortalecimiento de la vigilancia aérea en Colombia, al integrar tecnologías avanzadas que elevan los estándares de seguridad, eficiencia y gestión del tráfico aéreo”.

También expresó que “este nuevo radar, que se ha entregado estrictamente en tiempo y forma, fortalece una capacidad crítica para el país y refleja el compromiso de Thales de casi seis décadas, como socio estratégico con Colombia, acompañando al país en los desafíos del presente y del futuro. Como parte de este compromiso, Thales ha llevado adelante un proceso de transferencia tecnológica y de conocimiento para los expertos en vigilancia radar de la Aeronáutica Civil, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales clave para la operación y sostenibilidad del sistema”.

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Carolina Navarrete, directora general de Thales para Países Andinos, manifestó que “este radar permite el fortalecimiento de la soberanía aérea mediante la detección de aeronaves cooperativas y no cooperativas, una mayor confiabilidad en la identificación y seguimiento gracias al sistema RSM NG, y la incorporación de altos estándares de ciberseguridad que protegen la integridad de los datos frente a amenazas digitales, cumpliendo las regulaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)”.