Ejército lideró estrategias de acción integral en Lebrija, Santander: habitantes se beneficiaron con diferentes actividades

Cientos de habitantes del municipio de Lebrija, en el departamento de Santander, se beneficiaron en la última semana de diferentes estrategias de acción integral lideradas por la Segunda División del Ejército Nacional, el programa Fe en Colombia y la alcaldía municipal.

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La actividad, que contó con el liderazgo del Batallón de apoyo de Acción Integral y Desarrollo No2, fue calificada como un éxito total, tras desarrollar una amplia oferta en servicios de salud, donación de sangre, estética y afiliación a seguros médicos.

También se desarrolló una feria emprendedores y productores de habitantes del municipio de Lebrija, quienes ofrecieron artesanías, alimentos típicos, entre otros elementos a la comunidad.

Jornadas de salud marcaron las actividades que se desarrollaron este fin de semana en Lebrija, Santander. Foto: Ejército

Estas actividades, que se desarrollaron entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, dejaron un importante resultado para la comunidad que tuvo a su disposición diferentes ofertas al alcance de las familias.

Durante la jornada también se desarrolló, en la vereda La Puente, zona rural de Lebrija, la construcción de una huerta escolar que beneficiará a cerca de 30 familias para al cuidado de los alimentos cien por ciento naturales.

En la vereda La Puente, zona rural de Lebrija, Santander se construyó una huerta escolar. Foto: Ejército

De acuerdo con la institución, esta es la tercera huerta escolar que se construye en instituciones educativas de Lebrija. Las otras se encuentran ubicadas en las veredas Cerro de la Aurora y Uribe Uribe.

Finalmente, este lunes, 18 de mayo, se corrió la carrera Reto 10K Palonegro, en conmemoración a la Batalla de Palonegro, un hito importante en la historia del departamento de Santander.

Se corrió la carrera Reto 10K Palonegro, en conmemoración a la Batalla de Palonegro. Foto: Ejército

Allí se unieron personas entorno al deporte, la cultura y la historia y demostraron una articulación de la acción integral del Ejército Nacional con los asociados de la Acción Unificada.