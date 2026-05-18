¿Busca trabajo en Bogotá? La feria de empleo del martes 19 de mayo que promete 800 vacantes

La Alcaldía de Bogotá reveló que este martes, 19 de mayo, se realizará una nueva feria de empleo en la capital. Este tipo de iniciativas son programadas por la estrategia ‘Talento Capital’.

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La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá liderará la actividad, que tendrá lugar en el Centro de Talento Creativo Bronx, en el barrio Voto Nacional, de la localidad de Los Mártires.

En total, son 800 vacantes las que buscan completar. Hay opciones para ingenieros electromecánicos, técnicos industriales, reparadores de motos, asesores comerciales para call center, asistentes administrativos, entre otros.

“La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en los sectores de servicios y comerciales, con cargos en áreas operativas y administrativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales”, señaló la convocatoria.

La iniciativa se realizará de forma presencial y los interesados deben acercarse a la feria directamente con su hoja de vida actualizada. Algunas de las empresas con vacantes disponibles son Grupo Soluciones Horizonte, Casalimpia S.A., AAA Gas Natural S.A.S. y muchas más.

La Alcaldía de Bogotá cuenta con empresas aliadas para ofrecer vacantes laborales en las ferias de empleo. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico - API

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

La convocatoria está habilitada para profesionales, jóvenes aprendices, técnicos y personas sin experiencia. La única condición es asistir el martes 19 de mayo entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. al Centro de Talento Creativo Bronx, en la carrera 16 #9-68.

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitó un formulario virtual para que los interesados se inscriban y confirmen su asistencia. Los interesados deben diligenciar sus datos personales y elegir qué cargos les interesan.

Algunas de las ofertas laborales son: