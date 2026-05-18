Aparecen las primeras fotos del carro en el que desapareció Yulixa Toloza: hay detalle que llama la atención y puede ser clave

Pasan los días y todavía no se sabe nada del paradero de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció después de practicarse una cirugía en un supuesto centro estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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Ahora, hay una nueva pista del caso que podría ayudar a esclarecer qué fue lo que pasó con la mujer. La Policía confirmó que fue hallado el carro en el que dos hombres, de acuerdo con un video, montaron a Toloza y se la llevaron.

El hallazgo fue hecho por unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de Inteligencia Policial en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

El vehículo se encontraba en un sector residencial. Hasta allí lo habrían traído tras lo que fue la desaparición de Yulixa.

Este fue el estado en el que encontraron el carro. Foto: Suministradas

“Durante las diligencias judiciales fueron practicadas inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento de este caso“, indicó la institución.

SEMANA conoció las imágenes del estado en el que fue hallado el Chevrolet negro, pero hay un detalle que ha llamado la atención y que puede ser clave: el carro tiene varias manchas de lo que parece ser una especie de pintura verde.

Más allá de esto, se ve en perfecto estado, por lo menos en lo que se observa por fuera, pues hasta el momento no se sabe cómo está su interior.

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La Policía confirmó que ya se adelantan los procedimientos técnico-científicos orientados a la recolección y análisis de elementos materiales probatorios que puedan haber en el vehículo.

En un video, que es fundamental dentro de la investigación, se observa el momento en el que dos hombres sacan a la mujer del centro estético y la montan al carro. Además, las autoridades ya sabrían la ruta que cogió el automotor.

De igual forma, se confirmó que hay dos personas que están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación porque, al parecer, están involucradas en el caso.

Esta es otra de las imágenes que se conocen del vehículo. Foto: Suministrada

Por lo mismo, se espera que en las próximas horas el ente investigador y acusador defina la situación judicial de estas personas y se determine su posible participación en los hechos.

“Las autoridades informan que, a esta hora, seguimos en la búsqueda de Yulixa Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados”, añadió la Policía.

Por el momento y pese a la forma en la que se han adelantado las pesquisas, no se tiene ningún rastro sobre el paradero de la mujer y no se sabe qué fue lo que le pasó.