Caso Yulixa Toloza: el doctor Jorge Bayter lanza duro análisis tras la tragedia

La tragedia que significó la muerte de Yulixa Toloza se convirtió rápidamente en un plan criminal para ocultar la evidencia, incluso el cuerpo del delito, y tratar de huir de las autoridades. La mujer acudió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá y terminó a la orilla de una carretera del departamento de Cundinamarca.

Los protagonistas de esta macabra historia son tres venezolanos: María Fernanda Delgado, dueña del centro de estética; su novio, Edinson Torres, y Eduardo David Ramos, un supuesto médico que atendió a Yulixa en una camilla del segundo piso de Beauty Láser, la clínica de garaje que hace nueve meses funcionaba en el barrio Venecia.

El cuerpo de Yulixa fue arrojado a una zona boscosa. Vestía sudadera, zapatillas blancas, faja posoperatoria y una chaqueta en la cabeza. El expediente de la Fiscalía reconstruyó la historia desde el 13 de mayo, cuando, a las 7:30 de la mañana, Yulixa salió de su casa con destino al centro de estética.

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Lo ocurrido con esta mujer volvió a poner sobre la mesa el tema de las cirugías estéticas que se practican sin control alguno y en cualquier lugar. Por esa razón, el doctor Jorge Bayter habló sobre este caso e hizo un análisis de lo ocurrido.

“Nosotros tenemos una clínica de cirugía plástica que es la más segura del mundo, catalogada por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, y nos dieron un premio. Nuestros protocolos son adoptados en todo el mundo, porque ha tenido 100 mil procedimientos y cero muertos, tras 20 años de trabajo”, dice el médico para demostrar que tiene autoridad para hablar del tema.

Agregó: “Entendimos que la gente no debe morirse en cirugía plástica, pero en Colombia hay 10 casos como el de Yulixa al año, de los cuales cinco están en Bogotá y es culpa del sistema. Y es así porque se permite que cualquier médico general haga el procedimiento, no hay una reglamentación y eso es muy grave”.

Dijo que tiene la certeza de que hay “médicos generales que cobran mil dólares, que te meten una cánula y creen que es una aspiradora, eso es muy grave”.

Señaló que lo ocurrido con esta mujer es muy grave y es la consecuencia de que el negocio prima y que nadie está vigilando este tema.

“Las sociedades médicas son culpables. El único que puede hacer una liposucción de cuerpo es el cirujano plástico, porque estudio cuatro años para eso".

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Pero fue más allá y señaló a la Secretaría de Salud de Bogotá por no hacer controles estrictos a esos lugares en donde se ofrecen esos procedimientos.

“Todo el mundo sabe donde están los centros que hacen cirugía estética en Bogotá, pero la Secretaría de Salud se encarga de joder únicamente a las clínicas que están habilitadas. No persiguen a la ilegales, porque no están inscritas y joden a las clínicas legales”.

Aseguró que nadie vigila las peluquerías, ni las estéticas que ofrecen esos “milagros” para bajar de peso.

“No hay reglamentación y nadie los vigila, es que tenemos hasta peluqueros que hacen liposucciones”, reiteró.

Sin Filtro con el Doctor Bayter médico y cirujano Colombiano. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Señaló que en el caso de Yulixa “se complicó y por miedo de que cerrarán el sitio tomaron la decisión de desaparecerla. Falta educación de la ciudadanía porque en una peluquería no harán un buen procedimiento”.

Insistió en que este es un caso de corrupción, donde las autoridades prefieren mirar para otro lado y que también hay un problema cultural al querer procedimientos médicos a bajo costo.

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“La gente no debe ahorrar en eso, los temas estéticos no son económicos. Si yo tuviera una hija, no la dejaría hacer nada de cirugía plástica. La gente quiere magia, pero no quiere cerrar la boca. Las mujeres se mueren porque no las están protegiendo y no vigilan esos sitios clandestinos”.

Durante la conversación con Sin Filtro en SEMANA, el doctor Bayter habló de toda su carrera y de cómo se metió en el mundo de las redes.

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