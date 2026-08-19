Este miércoles 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le impuso una nueva medida restrictiva de la libertad al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Tribunal Superior le impuso detención domiciliaria al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la UNGRD. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/rj2znWd1oF — Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2026

La nueva medida se tomó tan solo dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su libertad tras fallar una tutela a su favor.

Velasco, quien fue cobijado con una medida de aseguramiento en un centro carcelario en diciembre pasado, enfrenta un juicio por su presunta participación en el desvío de millonarios contratos para beneficiar a un grupo de congresistas.

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En la decisión que se conoció en las últimas horas, la magistrada Diana Patricia Mójica avaló la petición elevada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema.

En esta se puso de presente la gravedad de los hechos por los cuales es investigado el exministro Velasco, la afectación a la administración pública y a los recursos de la Nación.

La Fiscalía General señaló al exjefe de la cartera política de haber tenido injerencia en el desvío de tres contratos de obra e interventoría valorados en 90.000 millones de pesos.

Tribunal emitió una nueva medida de aseguramiento en contra del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Foto: Rama Judicial

El caso está relacionado con el escándalo que reveló SEMANA y que tiene que ver con las irregularidades que rodearon la ejecución de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

Por estos hechos, Velasco fue vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos) e interés indebido en la celebración de contratos.

Los señalamientos contra el exministro

En su solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal delegada ante la Corte puso de presente que en varias reuniones en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en el centro de Bogotá y a pocas cuadras del Congreso de la República, se estableció la forma para desviar los contratos.

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En una reunión, Luis Fernando Velasco “exteriorizó y explicó” ante el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, la “negociación presuntamente ilícita que adelantaba con los congresistas para obtener la aprobación de proyectos de ley del Gobierno nacional, que consistían en entregar una coima o dádiva representada en contratos a cambio de sus votos, precisando que se negociaban montos aproximados entre 35.000 y 80.000 millones de pesos”.

Los congresistas que participaron en la reunión hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en el segundo semestre de 2023 y el fin era que dieran el visto bueno a las reformas pensional y de salud.

“Soy respetuoso de las decisiones, así no las comparta”. Así reaccionó el exministro Luis Fernando Velasco después de que se le impusiera detención domiciliaria. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/QmKpugNgBs — Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2026

“En este periodo, Bonilla González, en su calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Integrada por los congresistas, entre otros, Wadith Manzur, Karen Astrid, Manrique, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya en 17 operaciones de crédito público que inicialmente no fueron tramitadas por falta de quorum, aplazamientos y retiro de los parlamentarios”, reseñó la magistrada en la evaluación de la petición.

Después de que se estableciera el pago de comisiones, “las operaciones de crédito fueron aprobadas por unanimidad con la concurrencia y deliberación de los parlamentarios como resultado de los presuntos ofrecimientos de contratación pública mediante asignación de cupos indicativos”.

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Posteriormente, los mismos ministros habrían avalado el direccionamiento de otros contratos en el Invías para favorecer a otro congresista.

“Para el mismo mes (noviembre de 2023), Luis Fernando Velasco Chávez y el ministro Bonilla González habrían coordinado la gestión de proyectos del Invías en los que estaban interesados miembros de la Comisión Primera del Senado y que serían representados por el senador Julio Elías Chagüí Flórez, ordenándole a (María Alejandra) Benavides Soto reunirse con este congresista para su consolidación y en dicho encuentro aquel proporcionó tres proyectos radicados en Invías para el departamento de Córdoba”.