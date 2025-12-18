Política

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la cárcel: “Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal”

Políticos de varios sectores cuestionan el amplio catálogo de exfuncionarios del Gobierno que están salpicados por corrupción.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 9:57 p. m.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión por el escándalo de la UNGRD.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla despertó diferentes reacciones, después de que esa instancia determinara que existen pruebas suficientes para llevarlos a prisión por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, salió en defensa de su excompañero de gabinete, Bonilla. “No, no dudo de su buena fe, y espero que lo pueda demostrar en el proceso penal. Superará esta prueba”, afirmó la militante del Pacto Histórico.

Velasco y Bonilla resultaron salpicados por el caso del desvío de recursos de esa entidad que debían utilizarse para llevar agua en carrotanques con agua potable para las comunidades de La Guajira, pero que habrían terminado en bolsillos de políticos.

El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que aún quedan más exfuncionarios del Gobierno salpicados por este caso y hasta habló de una “estructura criminal” que estaría operando al interior del Ejecutivo colombiano.

