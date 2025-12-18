La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla despertó diferentes reacciones, después de que esa instancia determinara que existen pruebas suficientes para llevarlos a prisión por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, salió en defensa de su excompañero de gabinete, Bonilla. “No, no dudo de su buena fe, y espero que lo pueda demostrar en el proceso penal. Superará esta prueba”, afirmó la militante del Pacto Histórico.

Velasco y Bonilla resultaron salpicados por el caso del desvío de recursos de esa entidad que debían utilizarse para llevar agua en carrotanques con agua potable para las comunidades de La Guajira, pero que habrían terminado en bolsillos de políticos.

El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que aún quedan más exfuncionarios del Gobierno salpicados por este caso y hasta habló de una “estructura criminal” que estaría operando al interior del Ejecutivo colombiano.

“Faltan varios exministros de Hacienda y del Interior. La estructura criminal para el desvío de recursos públicos desde el Ministerio de Hacienda, en efecto, data de hace años, y una de las testigos que conoce toda la información es Andrea Ramírez, llevada al Ministerio por Mauricio Cárdenas y funcionaria también de Ricardo Bonilla. Andrea debe contarle al país todo lo que sabe”, puntualizó Reyes.

El candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, cuestionó que ya sean varios los exfuncionarios del Gobierno Petro que están tras las rejas. “Carlos Ramón González, prófugo; Cesar Manrique, en la cárcel; Ricardo Bonilla, en la cárcel; Luis Fernando Velasco, en la cárcel; Sandra Ortiz, en la cárcel; Olmedo López, en la cárcel; Sneyder Pinilla, en la cárcel. Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal ‘menos Petro’”, escribió Briceño.

La senadora María Fernanda Cabal celebró la decisión destacando que el Gobierno no está por encima de las normas. “¡Justicia! Aunque a Petro no le importen las leyes ni la Constitución, no están por encima del Estado de derecho”, escribió Cabal.

El partido Cambio Radical recordó que los recursos de la UNGRD terminaron en manos de congresistas, quienes ahora son señalados de haber beneficiado al Gobierno en los debates. “¿Cuándo caerá quién dio la orden?”, cuestionó la colectividad.

El presidente Petro salió en defensa del exministro de Hacienda asegurando que Bonilla es una víctima en medio del proceso. “Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, por qué anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”, escribió el mandatario.

La candidata presidencial Vicky Dávila recordó que la decencia es innegociable y acusó a los exfuncionarios del Gobierno nacional de no hacer lo correcto.

“Ese es el resultado de hacer lo que sea para lograr los objetivos. Lo que es incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan. Los señalan de comprar congresistas para sacar adelante las reformas de este Gobierno corrupto”, escribió Dávila.