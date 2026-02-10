Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Después de muchos giros, que incluyeron un intenso debate sin antecedentes en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, se definió la magistrada ponente que evaluará el recurso de apelación presentado contra la medida de aseguramiento que el pasado 18 de diciembre envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano deberá entrar a estudiar los recursos que piden que se aplique una detención domiciliaria para los dos exministros, teniendo en cuenta lo solicitado por la Fiscalía General.

En este sentido, deberá presentar su ponencia ante sus otros dos compañeros de sala, Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Después de esto, se citará a una audiencia en la que se dará a conocer la decisión de fondo.

En los recursos de apelación radicados por los apoderados de los exministros de Estado, se advierte que existió una vulneración al debido proceso. Esto debido a que la magistrada que, en primera instancia, evaluó la solicitud de la medida de aseguramiento no tuvo en cuenta los argumentos y pruebas expuestos para demostrar las contradicciones de los testigos citados por el ente investigador.

Igualmente, se reclamó el hecho de que, pese a que la fiscal once delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió una detención domiciliaria de manera directa, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó la medida intramural.

Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías Foto: Guillermo Torres / Semana

Los dos exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios públicos).