Judicial

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Los dos exministros se encuentran privados de la libertad desde diciembre.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:18 p. m.
Ricardo Bonilla Luis Fernando Velasco
Ricardo Bonilla Luis Fernando Velasco Foto: SEMANA

Después de muchos giros, que incluyeron un intenso debate sin antecedentes en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, se definió la magistrada ponente que evaluará el recurso de apelación presentado contra la medida de aseguramiento que el pasado 18 de diciembre envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano deberá entrar a estudiar los recursos que piden que se aplique una detención domiciliaria para los dos exministros, teniendo en cuenta lo solicitado por la Fiscalía General.

En este sentido, deberá presentar su ponencia ante sus otros dos compañeros de sala, Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Después de esto, se citará a una audiencia en la que se dará a conocer la decisión de fondo.

Rama Judicial cuestiona el ataque del presidente Petro tras decisión de la magistrada que mandó a prisión a Ricardo Bonilla y Fernando Velasco

En los recursos de apelación radicados por los apoderados de los exministros de Estado, se advierte que existió una vulneración al debido proceso. Esto debido a que la magistrada que, en primera instancia, evaluó la solicitud de la medida de aseguramiento no tuvo en cuenta los argumentos y pruebas expuestos para demostrar las contradicciones de los testigos citados por el ente investigador.

Confidenciales

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Confidenciales

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

Confidenciales

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

Confidenciales

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Confidenciales

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Confidenciales

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

Nación

Corrupción en la UNGRD: Víctimas le piden a la Fiscalía explicaciones sobre la investigación contra Jaime Ramírez Cobo

Nación

Corrupción en la UNGRD: Tribunal se sigue tirando la bola para definir la apelación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Política

“Hay una amenaza sobre mi cabeza”: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, denuncia intimidaciones contra ella y su familia

Igualmente, se reclamó el hecho de que, pese a que la fiscal once delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió una detención domiciliaria de manera directa, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó la medida intramural.

-
Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla por el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías Foto: Guillermo Torres / Semana

Los dos exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios públicos).

Más de Confidenciales

Gregorio Marulanda

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Gloria Díaz, candidata al Senado.

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

No

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

ed 2267

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Esta es la foto que está desatando gran controversia.

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Vicky Dávila ed 2265

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Alexandra Vásquez, representante a la Cámara

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Noticias Destacadas