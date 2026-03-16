“Tienen alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas”: Corte sobre Wadith Manzur y Karen Manrique

Contundente fue la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en los argumentos que llevaron a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante la era del presidente Gustavo Petro.

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En un documento de 1.020 páginas, que expidió esa dependencia del alto tribunal, explicaron que “los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte tienen una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas de las que, al parecer, han sido parte y en algunos casos han liderado, incluso cuando no se encuentren ejerciendo formalmente sus cargos como representantes a la Cámara".

Ese fue uno de los principales motivos para que el alto tribunal enviara a la cárcel a los representantes del Partido Conservador y la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional en una circunscripción especial de paz (Citrep) en Arauca.

Hay que recordar que Manzur se entregó en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, y Manrique hizo lo propio en la estación de Policía en Saravena, el mismo departamento por el que salió reelegida para cumplir un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República.

La Corte consideró que los dos congresistas también debían ir a la cárcel porque aún “conservan sus redes de poder y su posición de influencia, determinante en casos de corrupción institucional en las altas esferas del poder público”.

Tanto Wadith Manzur como Karen Manrique y sus colegas Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, serán acusados ahora por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente realizar una “negociación criminal” con el Gobierno Petro a cambio de apoyar los empréstitos de la Nación que solicitaba el Ministerio de Hacienda.

Por este mismo caso, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue enviado a la cárcel por orden del Tribunal Superior de Bogotá en diciembre de 2025, a causa de su presunta participación en la entrega de contratos para comprar la conciencia de los congresistas. Misma situación que atraviesa el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

La Corte Suprema también alertó sobre Manzur y Manrique el alto nivel de peligrosidad que podrían representan, al considerar que “Sus trayectorias y desempeño reciente en escenarios de decisión y coordinación política permiten sostener que cuentan con acceso estable a espacios institucionales de toma de decisiones, con capacidad de intermediación en niveles central y regional, y con un liderazgo indudable frente a sus pares; circunstancias relevantes para valorar la oportunidad de reiteración”.

SEMANA reveló en exclusiva este fin de semana que dentro de esta decisión aparecieron los nombres de once nuevos congresistas que estaban registrados en una lista escrita a puño y letra, la cual fue localizada durante un allanamiento a la vivienda de Andrea Ramírez, la exasesora del MinHacienda que, en medio de las movidas que hoy investiga la justicia, salió a una licencia de maternidad, dejando a cargo a María Alejandra Benavides.