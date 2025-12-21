Rama Judicial cuestiona el ataque del presidente Petro tras decisión de la magistrada que mandó a prisión a Ricardo Bonilla y Fernando Velasco

Nación

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 9:16 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Este domingo, 21 de diciembre, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, el magistrado Hermes Darío Lara, no se quedó callado frente a los cuestionamientos que realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien envió a prisión al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Fernando Velasco.

Lo anterior, se dio por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, donde ya hay varios exintegrantes del Gobierno Petro capturados.

“Tal y como le hemos referido con antelación en otros comunicados, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, hace un respetuoso llamado de atención a las autoridades del país, a la comunidad en general, para que las decisiones judiciales, tal y como son emitidas por los funcionarios, sean respetadas dentro del Estado de derecho”, dijo Lara.

ed 2267
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: SEMANA

Al mismo tiempo, recordó la forma en la que los procesos le llegan a los jueces en medio de su ejercicio de administrar justicia.

“En Colombia, la judicatura, sobre todo los jueces penales, en parte alguna respondemos a ninguna clase de dinámica que tenga que ver con amigo o enemigo, porque los procesos llegan a cada despacho por un reparto aleatorio, no por asignación especial”, agregó.

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

De igual manera, precisó: “De tal manera que también la Constitución y la ley establecen unos marcos de defensa y de ejercicio de los derechos legítimos de las personas que se consideren, no deben ser objeto de alguna medida o alguna pena, y esos canales institucionales deben respetarse”.

Lara insistió que la toda la población colombiana debe respetar y acogerse a las decisiones que toman los integrantes de la Rama Judicial y los Magistrados, quienes son apolíticos y actúan de acuerdo a lo que establece la norma.

“Hacemos este llamado de atención, para que desde la política, desde el gobierno y sobre todo a la comunidad en general, confíe en que las decisiones de nuestros jueces son parte del ejercicio funcional del poder judicial, así como lo hace la fiscalía general de la nación, al presentar los diferentes aspectos puntuales de acusaciones, imputaciones, etcétera”, sostuvo.

En medio de todo este escándalo, el presidente Gustavo Petro sostuvo que: “Los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron un juez de control de garantías”.

Petro se sigue lamentando por decisión de la justicia contra Bonilla y Velasco: “Quitándoles sus días de Navidad con la familia”

El mandatario de los colombianos dijo también en su cuenta de la red social X: “Entonces los exministros de estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez sino enemigo. Este es el estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo”.

