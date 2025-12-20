Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

El país conoció recientemente de la captura de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), quienes fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades del país por una serie de acusaciones por supuestos actos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, tomó la decisión de impartir la medida de aseguramiento en contra de los dos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco Foto: SEMANA

“Se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron, a través de un tercero, un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías con el propósito de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, valiéndose de recursos del erario”, argumentó la magistrada.

Hay que destacar que la Fiscalía General de la Nación solicitó que los dos exministros permanecieran en detención domiciliaria; sin embargo, la magistrada se acogió al Código Penal dictaminando la medida de aseguramiento.

Desde ese momento se han desarrollado los estudios de seguridad para determinar el lugar de reclusión de cada uno de los funcionarios.

“El poder judicial no era juez, sino enemigo”: presidente Petro nuevamente atacó a los jueces por sus decisiones

¿Dónde permanecerán recluidos Bonilla y Velasco?

El exministro Ricardo Bonilla permanecerá recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, lugar en el cual deberá esperar el desarrollo de las audiencias en su contra.

La cárcel de Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, será el Centro de Estudios Superiores de la Policía

Por su parte, Luis Fernando Velasco fue enviado a la Cárcel de Vistahermosa de Cali.

Primeras imágenes de los exministros

SEMANA conoció las que serían las primeras imágenes de las reseñas realizadas por el Inpec de los dos exfuncionarios que son investigados por parte de los organismos de justicia del país.

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla Foto: Suministrada a Semana

Ricardo Bonilla fue capturado en la noche del jueves en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá por agentes del CTI, para su posterior traslado al Búnker de la Fiscalía en primer lugar y ahora al Centro de Estudios Superiores de la Policía.

Exministro del Interior Luis Fernando Velasco Foto: Suministrada a Semana

Hay que destacar que el exministro Velasco se entregó ante las autoridades en Cali, lugar en el cual ha seguido las primeras labores judiciales que se adelantan en su contra.