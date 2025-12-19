Nación

La cárcel de Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, será el Centro de Estudios Superiores de la Policía

El exministro fue imputado por tres delitos en el marco de la investigación por el escándalo de la UNGRD.

César Jiménez Flechas

19 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla.
Medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, fue cobijado con una medida de aseguramiento en una cárcel por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Sin embargo, pasará la detención en el Centro de Estudios Superiores de la Policía.

SEMANA conoció que se cumplió con su traslado a este espacio que normalmente está diseñado para altos oficiales de la Policía y personalidades que requieren de una seguridad especial por situaciones de riesgo. Ahora será el nuevo sitio de reclusión del exministro.

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, tras advertir que la detención domiciliaria no era suficiente para prevenir el peligro para la comunidad, una afectación al proceso y el riesgo de reiteración, al concluir que se trata de una organización criminal y ellos hicieron parte de la misma.

“Librar orden de captura en contra de los ciudadanos Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González con el fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento aquí decretada… disponer que una vez se haga efectiva la captura, por conducto de la secretaría del Tribunal se comunique la presente edición a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Inpec”, advierte la decisión.

Exministro Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá proceso penal por presuntamente direccionar contratos que se presentaron en UNGRD y el Invías
Exministro Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, proceso penal por presuntamente direccionar contratos en UNGRD y el Invías. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el caso del exministro Velasco, el Inpec designó como sitio de reclusión la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali, una decisión bastante particular si se compara con el beneficio, guardadas las proporciones, que tendrá el exministro Bonilla, al pasar la medida de aseguramiento en este espacio que, fácilmente, puede confundirse con un club.

“Decretar como medida de aseguramiento en contra de Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de concierto para delinquir determinador en el punible del interés individual en aceleración de contratos, en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar a ofrecer conforme a la imputación de cargos”, señala la decisión del Tribunal de Bogotá.

Escándalo de corrupción de la UNGRD: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron enviados a la cárcel

El proceso contra los exministros apenas arranca y las declaraciones de testigos con principio de oportunidad, como María Alejandra Benavides, se convirtieron en la principal prueba. La defensa de los exfuncionarios del presidente Gustavo Petro interpuso los recursos de apelación, con el propósito de que la segunda instancia revoque la medida de aseguramiento y les permita defenderse en libertad.

