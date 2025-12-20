Nación

“El poder judicial no era juez, sino enemigo”: presidente Petro nuevamente atacó a los jueces por sus decisiones 

El mandatario aseguró que los jueces están enviando a la cárcel a los progresistas. 

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 4:06 p. m.
El primer mandatario aseguró que los jueces están enviando a la cárcel a los progresistas. 
El primer mandatario aseguró que los jueces están enviando a la cárcel a los progresistas.  Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron un juez de control de garantías”, dijo el presidente Gustavo Petro al referirse a la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel a los dos exfuncionarios vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El mandatario fue más allá y aseguró que en el caso de los exministros Bonilla y Velasco, los jueces no actuaron como un poder judicial independiente, sino como un enemigo de lo que él considera el progresismo colombiano.

“Para ellos el poder judicial no era juez, sino enemigo”, manifestó Petro en su cuenta de X.

“Este es el Estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo. Y ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en el 1933 alemán, les terminará pasando a todos. Ahora le sucede a uno de los mejores economistas del país y uno de sus mejores senadores”, advirtió.

Nación

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

Nación

Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

Bogotá

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

Medellín

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

Nación

Consejo de Generales de la Reserva del Ejército denuncia actuaciones desequilibradas de la JEP con miembros de la Fuerza Pública

Nación

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

Nación

Uribe le dice a Petro: “Uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”

Confidenciales

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Confidenciales

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

Política

El cardenal de Colombia habló de 2026 y pidió a los colombianos “respetar el resultado de las elecciones”, se refirió a los populismos y reveló sus preocupaciones

El presidente Petro incluso advirtió que la magistrada encargada de tomar la determinación de llevar a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco participó también de la decisión en la que se absolvió al expresidente Álvaro Uribe y que lo dejó en libertad, luego de un fuerte cuestionamiento a la juez que condenó al exmandatario.

“No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía, por fuera de normas, a los progresistas a la cárcel. Así también se llevaron los 3.000 jóvenes de la protesta y los llamaron terroristas”, explicó el presidente Petro.

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

La magistrada fue quien negó en una oportunidad la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe y su defensa para incluir algunas pruebas dentro del expediente, incluso antes de resultar condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal.

La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá advirtió que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco conformaron una organización criminal, como lo logró establecer, a través de una inferencia razonable de autoría o participación, la misma Fiscalía con elementos de prueba, evidencias y declaraciones que advierten su vinculación a este entramado de corrupción.

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue capturado al finalizar la audiencia. La Fiscalía había pedido detención domiciliaria, pero la magistrada lo mandó a la cárcel.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue capturado al finalizar la audiencia. La Fiscalía había pedido detención domiciliaria, pero la magistrada lo mandó a la cárcel. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La captura de los exministros fue legalizada por otra magistrada que advirtió que se cumplió bajo los parámetros que exige la ley, se respetaron los derechos fundamentales de los procesados y así terminaron recluidos Velasco, en la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali, y Bonilla, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá.

Mas de Nación

Temblor

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

Zulma Guzmán en medio de la entrevista.

Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.

“El poder judicial no era juez, sino enemigo”: presidente Petro nuevamente atacó a los jueces por sus decisiones 

El policía Alexander Campos.

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

El bus accidentado en Antioquia.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

JEP.

Consejo de Generales de la Reserva del Ejército denuncia actuaciones desequilibradas de la JEP con miembros de la Fuerza Pública

Andrés Pastrana

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.

Uribe le dice a Petro: “Uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas”

Monserrate en Navidad

Planes para este 20 y 21 de diciembre en el país: agenda cultural que no debe perderse antes de que llegue la Navidad

ED 2267

Fondo de Adaptación, ¿un botín político? Estalla guerra interna y el petrismo puro queda en la mira por presuntas irregularidades

Noticias Destacadas