“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

Tras la decisión de un juez de enviar a prisión al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la coherencia de esa medida y dirigió sus críticas al Centro Democrático en su red social X.

Este cruce añade tensión al proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Al iniciar su mensaje, Petro recordó hechos del pasado: “Hermanos del Centro Democrático, me hubiera gustado que ustedes dijeran esto mismo cuando en el Gobierno de su líder pusieron micrófonos en las salas de la corte e interfirieron las comunicaciones personales de los magistrados. Lo hizo el Departamento presidencial de la seguridad, si no recuerdan”.

Acto seguido, el mandatario hizo referencia al contraste entre decisiones judiciales recientes: “Que yo diga que quien liberó a Uribe de la cárcel es la misma persona que encarceló al profesor y doctor Ricardo Bonilla...”. Más adelante, enfatizó que su comentario era solo un registro de los hechos: “Es solo el registro de un hecho. Ustedes me dirán si es mentira”.

Antes de eso, el mismo partido se había dirigido a él diciendo le que primero debía “estudiar y entender las decisiones judiciales” para poder pronunciarse con argumentos, y no con burlas, recordando la separación de poderes y la estructura del Estado de derecho en Colombia.

La magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Según la decisión judicial, la detención domiciliaria no era suficiente para evitar riesgo para el proceso ni para la comunidad, y se consideró que ambos exministros habrían hecho parte de una organización criminal vinculada a la UNGRD.

Petro también subrayó la situación de salud de Bonilla, señalando que el exministro tiene 76 años y estuvo recientemente en cuidados intensivos: “Esto lo ha puesto en peligro”, dijo, mientras recordaba que Bonilla es “doctor en economía y profesor por profesión” y que, a su juicio, no ha tenido inconvenientes con la justicia.

Además, el presidente defendió la trayectoria de Bonilla frente a los señalamientos sobre supuestos cupos indicativos para congresistas. “Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, afirmó, y recordó que él mismo había descubierto mecanismos similares en administraciones anteriores.

El proceso contra Bonilla y Velasco continuará con los recursos de apelación que las defensas presenten ante instancias superiores. La medida generó amplio debate político.