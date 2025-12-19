Política

“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

Petro también subrayó la situación de salud de Bonilla.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

20 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.
Aura Rosero fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y Velasco.
Aura Rosero fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y Velasco. Foto: Api/Colprensa/Montaje:Semana

Tras la decisión de un juez de enviar a prisión al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la coherencia de esa medida y dirigió sus críticas al Centro Democrático en su red social X.

Este cruce añade tensión al proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Al iniciar su mensaje, Petro recordó hechos del pasado: “Hermanos del Centro Democrático, me hubiera gustado que ustedes dijeran esto mismo cuando en el Gobierno de su líder pusieron micrófonos en las salas de la corte e interfirieron las comunicaciones personales de los magistrados. Lo hizo el Departamento presidencial de la seguridad, si no recuerdan”.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Acto seguido, el mandatario hizo referencia al contraste entre decisiones judiciales recientes: “Que yo diga que quien liberó a Uribe de la cárcel es la misma persona que encarceló al profesor y doctor Ricardo Bonilla...”. Más adelante, enfatizó que su comentario era solo un registro de los hechos: “Es solo el registro de un hecho. Ustedes me dirán si es mentira”.

Política

Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

Política

Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

Política

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Política

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Política

Procuraduría abre indagación previa contra el recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla

Política

“Nos engañaron”: fuerte despachada de Gustavo Petro contra un ministerio por no cumplir una orden. Este fue el momento

Política

Congresistas cuestionan que el Gobierno Nacional esté “pactando con criminales”, tras muerte de soldados en Cesar

Justicia

Leonardo Villar, gerente de BanRepública, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, defendieron a ultranza a Ricardo Bonilla

Nación

Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Nación

La cárcel de Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, será el Centro de Estudios Superiores de la Policía

Antes de eso, el mismo partido se había dirigido a él diciendo le que primero debía “estudiar y entender las decisiones judiciales” para poder pronunciarse con argumentos, y no con burlas, recordando la separación de poderes y la estructura del Estado de derecho en Colombia.

Centro Democrático entregó fichas técnicas de las encuestas con las que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial

La magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Según la decisión judicial, la detención domiciliaria no era suficiente para evitar riesgo para el proceso ni para la comunidad, y se consideró que ambos exministros habrían hecho parte de una organización criminal vinculada a la UNGRD.

Petro también subrayó la situación de salud de Bonilla, señalando que el exministro tiene 76 años y estuvo recientemente en cuidados intensivos: “Esto lo ha puesto en peligro”, dijo, mientras recordaba que Bonilla es “doctor en economía y profesor por profesión” y que, a su juicio, no ha tenido inconvenientes con la justicia.

Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

Además, el presidente defendió la trayectoria de Bonilla frente a los señalamientos sobre supuestos cupos indicativos para congresistas. “Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, afirmó, y recordó que él mismo había descubierto mecanismos similares en administraciones anteriores.

El proceso contra Bonilla y Velasco continuará con los recursos de apelación que las defensas presenten ante instancias superiores. La medida generó amplio debate político.

Mas de Política

Aura Rosero fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y Velasco.

“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.

Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

El presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales por una bata médica que usó para un evento público.

Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

La Corte incluyó en su balance la realización de actividades masivas de carácter pedagógico y académico.

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Congreso

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Cristián Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Procuraduría abre indagación previa contra el recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla

El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.

“Nos engañaron”: fuerte despachada de Gustavo Petro contra un ministerio por no cumplir una orden. Este fue el momento

Julio César Triana y Saray Robayo.

Congresistas cuestionan que el Gobierno Nacional esté “pactando con criminales”, tras muerte de soldados en Cesar

Presidente Gustavo Petro en ceremonia de condecoraciones

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Elecciones legislativas de 2026: así serán los tarjetones para el Senado y la Cámara de Representantes

Noticias Destacadas