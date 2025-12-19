Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

Esta semana, el país fue testigo de cómo dos exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron enviados a la cárcel, luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Se trata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes ahora deberán responder en juicio por este caso de corrupción, que también salpicó a exfuncionarios cercanos a Petro.

No obstante, el mandatario colombiano publicó un mensaje a través de su cuenta personal en X, que generó gran impacto entre los usuarios de esa red social.

En la publicación, Gustavo Petro cuestionó la medida contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “¿No puedo criticar fallos? ¿Por qué ponen preso a un profesor, doctor en economía, dedicado toda su vida a enseñar estudiantes?”.

Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla Foto: SEMANA

Y agregó en el mensaje: “¿Solo porque ese profesor fue el ministro de Hacienda del gobierno Petro y logró reducir la pobreza en Colombia? ¿Solo porque dudó entre dejar al país sin pagar las deudas de Duque y provocar una crisis económica y la extorsión uribista?”.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó: “Le pido al profesor Bonilla, en el centro de reclusión donde se encuentre, iniciar las clases de economía a los presos de Colombia. La justicia siempre florece y deja atrás el odio”.

“Ya sabemos que nuestra justicia puso presos a profesores como el doctor Beltrán, buscó a Orlando Fals Borda por presión de gobiernos autoritarios y, luego, tras años, tuvo que liberarlos porque eran inocentes”, recalcó Gustavo Petro.

A renglón seguido, afirmó: “Todos sabemos que la justicia detuvo a tres mil jóvenes que protestaban por la dignidad de la vida en el pasado gobierno y fue presionada para llamarlos y sindicarlos de terrorismo. ¿Tres mil jóvenes estudiantes? No eran terroristas, son presos políticos”.

La medida de aseguramiento contra Bonilla y Velasco fue proferida por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, quien advirtió que, debido a la gravedad de los hechos objeto de investigación, así como al riesgo de fuga —lo que afectaría la correcta impartición de justicia—, el exministro de Hacienda fue detenido en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía General.