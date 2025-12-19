Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

El Gobierno nacional está en el centro de la controversia por la iniciativa que alista para declarar la emergencia económica en el país, luego de que se hundiera la polémica reforma tributaria del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Las reacciones de distintos sectores políticos no se hicieron esperar. Fue el caso de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien se pronunció a través de su cuenta personal en X.

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

“Tal como lo advertimos: quieren meter una reforma tributaria por la puerta de atrás, saltándose al Congreso, vía decreto inconstitucional”, alertó la congresista Katherine Miranda.

También se conoció la reacción del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero: “Otra vez Gustavo Petro evidencia su talante antidemocrático y su aversión a la división de poderes”.

“Desesperado por caja en elecciones, recurre a una ‘jugadita’ y decreta una emergencia económica inconstitucional en plena vacancia judicial. ¡Su regalo al país son más impuestos!”, anotó el representante.

A su turno, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, dijo en su cuenta de X: “Esta nueva ‘jugadita’ del Gobierno —decretar una emergencia económica— es abiertamente inconstitucional”.

“El artículo 215 de la Constitución exige hechos graves, imprevisibles y no causados por el propio Ejecutivo para justificarla. Aquí, la falta de recursos es producto directo de su mala gestión fiscal: esta crisis la crearon ellos mismos”, afirmó Triana.

Y añadió: “Desde el Congreso advertimos que redujeran el gasto burocrático y aplicaran austeridad. Aun así, el Gobierno insiste en tapar su desorden con más impuestos y reformas, en lugar de frenar el despilfarro”.

“No permitiremos atajos constitucionales ni más cargas para los colombianos solo para sostener burocracia y contratos del llamado ‘gobierno del cambio’”, insistió.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica. Foto: El País

Daniel Briceño, quien aspira al Congreso, anotó: “El derroche, la corrupción y la ineptitud no son causales para la declaratoria de emergencia económica. El Gobierno se robó la plata, la derrochó en burocracia, puso a los peores a tomar las decisiones y ahora son los ciudadanos quienes deben pagar. Ineptos y corruptos”.

Finalmente, se conoció la reacción del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical: “Como el Congreso fue responsable y archivó la ley de financiamiento del MinHacienda, a Gustavo Petro no le quedó más ‘remedio’ que la emergencia económica para sostener la burocracia, la clientela y los contratos para aceitar la maquinaria gobiernista de cara al 2026”.

“No obstante, el presidente debe tener claro que si recurre a la declaratoria tendrá que rendir cuentas ante los mismos legisladores que pretende evitar y superar la revisión de la Corte Constitucional, como lo establece el art. 215 de la Carta Política”, indicó el congresista.