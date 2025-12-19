Política

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Desde diferentes orillas políticas le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 11:49 p. m.
El presidente Gustavo Petro desató una ola de reacciones en el país por la emergencia económica que alista su Gobierno
El Gobierno nacional está en el centro de la controversia por la iniciativa que alista para declarar la emergencia económica en el país, luego de que se hundiera la polémica reforma tributaria del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Las reacciones de distintos sectores políticos no se hicieron esperar. Fue el caso de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien se pronunció a través de su cuenta personal en X.

“Tal como lo advertimos: quieren meter una reforma tributaria por la puerta de atrás, saltándose al Congreso, vía decreto inconstitucional”, alertó la congresista Katherine Miranda.

También se conoció la reacción del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero: “Otra vez Gustavo Petro evidencia su talante antidemocrático y su aversión a la división de poderes”.

Noticias Destacadas