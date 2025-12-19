Política

“Nos engañaron”: fuerte despachada de Gustavo Petro contra un ministerio por no cumplir una orden. Este fue el momento

El presidente reveló detalles en pleno evento público.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 10:42 p. m.
El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.
El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno. Foto: Presidencia

En medio de una agenda regional que cumplió el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 19 de diciembre en el departamento de Nariño, se registró un momento que impactó a los asistentes a un evento del Gobierno.

En medio de la declaración que dio el jefe de Estado, aprovechó para arremeter contra un ministerio de su administración porque, según él, no cumplió con una orden.

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

Se trata de la directriz sobre la construcción de la carretera del Catatumbo, la cual pidió el jefe de Estado al Ministro de Transporte para que fuera tuviera prioridad en su ejecución.

“A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocaínera del mundo y no hay carretera. Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar, no hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera”, relató el presidente Petro.

Política

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Política

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Política

Procuraduría abre indagación previa contra el recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla

Política

Congresistas cuestionan que el Gobierno Nacional esté “pactando con criminales”, tras muerte de soldados en Cesar

Política

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

Política

Elecciones legislativas de 2026: así serán los tarjetones para el Senado y la Cámara de Representantes

Política

Partido Liberal descarta hacer parte de una consulta para las elecciones del 2026, estas son las razones

Nación

“Desdibujan la orden judicial”: nueva rectificación al presidente Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos 

Confidenciales

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

Política

Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

El presidente, Gustavo Petro, durante un consejo de seguridad adelantado en Bogotá, el 16 de diciembre de 2025
El presidente alertó que el Ministerio de Transporte tiene otras prioridades ajenas a su política social. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Y avanzó en su intervención: “Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿de dónde sale el otro? Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia”.

“Que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Y es que es más rentable hacer una vía doble calzada, autopista en el centro de Colombia, incluso sin llegar a ninguna frontera, si ahí están las casas de los dueños del poder y sus haciendas y sus fincas y sus fábricas”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, criticó el mandatario colombiano los intereses que existen al interior del Ministerio de Transporte: “Entonces el dinero público va y valoriza las propiedades de los que más tienen y entonces eso se llama doble calzada Ruta del Sol 2, por poner un ejemplo, se vuelve un negocio, eso sí vale billones de pesos hacerla. Por ahí siempre salen los escándalos en la prensa, que se robaron tal y tal, pero dónde quedó la carretera al Catatumbo, cuando yo voy y pregunto, dicen que ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando”.

Nicolás Petro Burgos seguirá en libertad: juez negó petición de la Fiscalía para enviarlo a prisión

“Pero si me quedan seis meses de Gobierno, ¿dónde está el estudio? No está. Simplemente, nos engañaron y priorizaron las carreteras del gran capital, en vez de las carreteras de la paz. Eso no puede seguir pasando”, concluyó el presidente Petro.

Mas de Política

La Corte incluyó en su balance la realización de actividades masivas de carácter pedagógico y académico.

Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

Congreso

Emergencia económica que alista Gustavo Petro desató una tormenta política en el país: advierten “jugadita”

Cristián Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Procuraduría abre indagación previa contra el recién posesionado alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla

El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.

“Nos engañaron”: fuerte despachada de Gustavo Petro contra un ministerio por no cumplir una orden. Este fue el momento

Julio César Triana y Saray Robayo.

Congresistas cuestionan que el Gobierno Nacional esté “pactando con criminales”, tras muerte de soldados en Cesar

Presidente Gustavo Petro en ceremonia de condecoraciones

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Elecciones legislativas de 2026: así serán los tarjetones para el Senado y la Cámara de Representantes

Expresidente César Gaviria

Partido Liberal descarta hacer parte de una consulta para las elecciones del 2026, estas son las razones

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha tenido como prioridad acercar a la comunidad a la administración pública y construir soluciones reales para las problemáticas identificadas.

Irregularidades en la Alcaldía de Pereira: este es el informe de la Contraloría sobre la administración de Mauricio Salazar

Cumbre Cambio Radical.

Cambio Radical se baja de la consulta presidencial en marzo y se inclinaría por la propuesta de Álvaro Uribe de realizar una encuesta

Noticias Destacadas