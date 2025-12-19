En medio de una agenda regional que cumplió el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 19 de diciembre en el departamento de Nariño, se registró un momento que impactó a los asistentes a un evento del Gobierno.

En medio de la declaración que dio el jefe de Estado, aprovechó para arremeter contra un ministerio de su administración porque, según él, no cumplió con una orden.

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

Se trata de la directriz sobre la construcción de la carretera del Catatumbo, la cual pidió el jefe de Estado al Ministro de Transporte para que fuera tuviera prioridad en su ejecución.

“A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocaínera del mundo y no hay carretera. Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar, no hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera”, relató el presidente Petro.

El presidente alertó que el Ministerio de Transporte tiene otras prioridades ajenas a su política social. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Y avanzó en su intervención: “Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿de dónde sale el otro? Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia”.

“Que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Y es que es más rentable hacer una vía doble calzada, autopista en el centro de Colombia, incluso sin llegar a ninguna frontera, si ahí están las casas de los dueños del poder y sus haciendas y sus fincas y sus fábricas”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, criticó el mandatario colombiano los intereses que existen al interior del Ministerio de Transporte: “Entonces el dinero público va y valoriza las propiedades de los que más tienen y entonces eso se llama doble calzada Ruta del Sol 2, por poner un ejemplo, se vuelve un negocio, eso sí vale billones de pesos hacerla. Por ahí siempre salen los escándalos en la prensa, que se robaron tal y tal, pero dónde quedó la carretera al Catatumbo, cuando yo voy y pregunto, dicen que ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando”.

Nicolás Petro Burgos seguirá en libertad: juez negó petición de la Fiscalía para enviarlo a prisión

“Pero si me quedan seis meses de Gobierno, ¿dónde está el estudio? No está. Simplemente, nos engañaron y priorizaron las carreteras del gran capital, en vez de las carreteras de la paz. Eso no puede seguir pasando”, concluyó el presidente Petro.