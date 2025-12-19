Política

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

Cesar y Cauca fueron los departamentos más afectados por las incursiones armadas de esos grupos criminales.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse por la escalada violenta que sacudió al país. Foto: Presidencia

Este viernes, 19 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a la crisis de orden público registrada en varias regiones del país.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se centró en la escalada terrorista atribuida a las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Asimismo, el presidente se refirió a la difícil situación vivida por la comunidad de Aguachica en el departamento de Cesar. Sobre estos hechos violentos, el jefe de Estado admitió que Colombia atravesó un “día fregado”.

“Aquí hay unos grupos armados. Ayer vivimos un día fregado, Buenos Aires y Aguachica. Muerte entre colombianos. Ahí no muere ningún extranjero, que yo sepa. Mueren son colombianos de lado y lado por codicia”, expresó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario avanzó en su discurso durante un evento regional que lideró en Nariño sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “Se nos dice que ahí, en esos dos eventos, fracasó la paz; la paz nunca fracasa, lo que debe fracasar es la guerra”, afirmó.

“Aquí hay un grupo (Nariño) que ha decidido dejar las armas. Si deja esas armas, si ayuda a sustituir los cultivos, si abandona lo que llamamos la violencia, yo creo que es positivo para la sociedad colombiana. Si sus integrantes entran a una cooperativa de producción o si sus integrantes entran a una universidad y lo permitimos, yo creo que es más positivo para la comunidad. Que jamás un joven se mate con otro joven”, subrayó el presidente colombiano.

Los policías resistieron el ataque hasta ser superado en número por los disidentes, al final la comunidad evitó que acabaron con la vida de los uniformados.
Los policías resistieron el ataque hasta ser superado en número por los disidentes, al final la comunidad evitó que acabaron con la vida de los uniformados. Foto: Suministradas

Frente a los hechos violentos, las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron durante más de siete horas el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. El otro hecho que generó conmoción se registró en Aguachica, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó artefactos explosivos, dejando siete soldados muertos y más de 30 uniformados heridos.

“En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco”, detalló el Ejército Nacional.

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

Finalmente, la institución señaló sobre el atentado en Aguachica: “Las tropas de la Segunda División del Ejército Nacional mantienen el despliegue operacional en la zona, con el fin de afectar de manera contundente el accionar terrorista del Ejército de Liberación Nacional y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país. Asimismo, invitamos a la comunidad a denunciar en las líneas 147 y 107 situaciones que puedan afectar la seguridad y la integridad de las comunidades”.

