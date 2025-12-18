Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a Colombia y el presidente Gustavo Petro le respondió. La solicitud se dio en medio de las tensiones que la dictadura venezolana tiene con Estados Unidos y el fantasma de una posible invasión.

El líder del régimen manifestó el miércoles en una cadena de televisión: “Le hago mi llamado ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, lo llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie toque la soberanía de nuestros países”.

Petro indicó que Maduro no tiene que darles órdenes a los militares colombianos, pero mostró rechazo al escenario de una eventual invasión por parte de la administración de Donald Trump.

Así lo aseguró el primer mandatario en una rueda de prensa que atendió este jueves desde la Casa de Nariño: “Él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes (…) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia/Colprensa

Petro reiteró que así como no puede dar órdenes al ejército venezolano, y que allá tampoco pueden emitir disposiciones sobre el colombiano, dejó por sentado que sí existe una organización armada que comparten ambos países.

“La única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN, y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar a campesinos. El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela, y es un enemigo de Latinoamérica; si dejase las armas, pues dejaría de serlo”, comentó el presidente Petro.

En medio de su discurso, reiteró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tomó la decisión de ingresar con alias Pablito, uno de sus líderes, a la región del Catatumbo a comienzos de 2025 y asesinar a 200 campesinos. Desde entonces, los acercamientos de paz entre esa organización criminal y el Estado colombiano están frenados.