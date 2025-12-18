Política

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

El jefe de Estado refutó la idea del líder del régimen venezolano en medio de la crisis con Estados Unidos.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 8:53 p. m.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a Colombia y el presidente Gustavo Petro le respondió. La solicitud se dio en medio de las tensiones que la dictadura venezolana tiene con Estados Unidos y el fantasma de una posible invasión.

El líder del régimen manifestó el miércoles en una cadena de televisión: “Le hago mi llamado ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, lo llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie toque la soberanía de nuestros países”.

Nicolás Maduro retó a Donald Trump y anunció una inesperada orden militar en la costa de Venezuela

Petro indicó que Maduro no tiene que darles órdenes a los militares colombianos, pero mostró rechazo al escenario de una eventual invasión por parte de la administración de Donald Trump.

Así lo aseguró el primer mandatario en una rueda de prensa que atendió este jueves desde la Casa de Nariño: “Él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes (…) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército”.

