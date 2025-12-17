Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

Esta semana, que marca el inicio de las fiestas decembrinas en el país, se ha visto empañada por una escalada terrorista de varios grupos criminales armados al margen de la ley, la cual se ha enfocado en distintas regiones del territorio nacional.

Dramática situación que se evidenció con un feroz ataque por parte de las disidencias de las Farc, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

Este hecho motivó al Gobierno Petro a rechazar lo sucedido y pedir medidas urgentes para resolver la situación de orden público. Fue el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien reaccionó a través de su cuenta personal de X.

Ataque armado en Buenos Aires, Cauca. Foto: Redes Sociales: Vicky Dávila

“Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetrados por el ELN y otros grupos armados ilegales”, expresó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

Y agregó: “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro @mindefensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”.

Pantallazo mensaje en X de la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Pantallazo mensaje en x de la vicepresidenta Francia Márquez

“Hay que reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia. Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios. @PoliciaColombia”, insistió Francia Márquez.

Entre tanto, el Cauca no es el único departamento que se ha visto afectado con actos terroristas, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que una región en La Guajira sufrió hostigamientos del ELN y un intento por tomarse un municipio.

“El ejército derrota al ELN en su intento de tomarse Villanueva, en La Guajira”, posteó Gustavo Petro, quien a su vez compartió un video sobre la situación.

No obstante, en ese video que publicó el mandatario colombiano se filtra una conversación que tienen —al parecer— las personas que grabaron el material, mostrando la difícil situación de orden público.

Mientras se escucha de fondo una fuerte ráfaga de disparos, una de las personas hace una llamada por celular en la que señala: “Se levantaron a plomo aquí, aquí en la base se están echando plomo”.

La conversación demuestra la crítica situación de orden público por la que está atravesando el país, en medio del anuncio de un paro armado de la guerrilla del ELN y una escalada violenta de las disidencias de las Farc.