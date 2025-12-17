Política

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

Varias zonas del país han vivido una escalada de hechos violentos por parte de estructuras criminales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 2:23 p. m.
Presidente Gustavo Petro y hostigamientos del ELN en La Guajira.
Presidente Gustavo Petro y hostigamientos del ELN en La Guajira. Foto: Foto Presidencia y pantallazo de video que publicó Gustavo Petro en su cuenta de X del 17 de diciembre de 2025

Esta semana, que marca el inicio de las fiestas decembrinas en el país, se ha visto empañada por una escalada terrorista de varios grupos criminales armados al margen de la ley, la cual se ha enfocado en distintas regiones del territorio nacional.

Dramática situación que se evidenció con un feroz ataque por parte de las disidencias de las Farc, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Este hecho motivó al Gobierno Petro a rechazar lo sucedido y pedir medidas urgentes para resolver la situación de orden público. Fue el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien reaccionó a través de su cuenta personal de X.

Cura presionado por las disidencias.
Ataque armado en Buenos Aires, Cauca. Foto: Redes Sociales: Vicky Dávila

“Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetrados por el ELN y otros grupos armados ilegales”, expresó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Política

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Política

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Política

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Política

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

Política

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Política

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Política

Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

Política

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?”

Política

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Y agregó: “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro @mindefensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”.

Pantallazo mensaje en x de la vicepresidenta Francia Márquez
Pantallazo mensaje en X de la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Pantallazo mensaje en x de la vicepresidenta Francia Márquez

“Hay que reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia. Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios. @PoliciaColombia”, insistió Francia Márquez.

Entre tanto, el Cauca no es el único departamento que se ha visto afectado con actos terroristas, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que una región en La Guajira sufrió hostigamientos del ELN y un intento por tomarse un municipio.

“El ejército derrota al ELN en su intento de tomarse Villanueva, en La Guajira”, posteó Gustavo Petro, quien a su vez compartió un video sobre la situación.

No obstante, en ese video que publicó el mandatario colombiano se filtra una conversación que tienen —al parecer— las personas que grabaron el material, mostrando la difícil situación de orden público.

Mientras se escucha de fondo una fuerte ráfaga de disparos, una de las personas hace una llamada por celular en la que señala: “Se levantaron a plomo aquí, aquí en la base se están echando plomo”.

El mal año legislativo de Gustavo Petro: las grandes reformas no prosperan y el presidente pierde las mayorías en el Congreso

La conversación demuestra la crítica situación de orden público por la que está atravesando el país, en medio del anuncio de un paro armado de la guerrilla del ELN y una escalada violenta de las disidencias de las Farc.

Mas de Política

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Iván Cepeda

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate.

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

La Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Presidente Gustavo Petro y hostigamientos del ELN en La Guajira

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Carlos Ramón González y el evento al que asistió en Nicaragua.

Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

Noticias Destacadas