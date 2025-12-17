Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

El presidente Gustavo Petro aprovechó la culminación de un consejo extraordinario de seguridad en la noche de este martes, 16 de diciembre, donde se examinaron los alcances de la toma guerrillera por parte de Iván Mordisco en Buenos Aires, Cauca, para dedicarse a su cuenta personal en X, donde permaneció hasta la madrugada de este miércoles.

Habló del paro armado del ELN, que tiene en jaque a la Fuerza Pública y a las comunidades en las regiones donde opera este grupo subversivo, y reveló un video donde se confirma cómo las Fuerzas Militares evitaron uno de los atentados que planeaban en el país.

“El Ejército derrota al ELN en su intento de tomarse Villanueva en La Guajira”, reportó Petro en sus redes sociales y divulgó el video.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la defensa que hizo el precandidato Sergio Fajardo, tras ser incluido en la lista Clinton. Foto: Semana/Presidencia

El jefe de Estado también defendió en redes sociales al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien la Procuraduría le formuló un pliego de cargos y lo llamó a juicio disciplinario por graves irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud a los maestros, que fue objeto de fuerte controversia y distanció al Gobierno de los educadores.

“El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es el que más impulsó la reforma de salud en el Fomag, que saboteó el señor Marín para mantener oscuros intermediarios privados de los dineros de los maestros y maestras”, afirmó Petro.

También llamó “mentirosa” a la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien escribió en redes sociales que “la asfixia deliberada de este Gobierno al sistema de salud es de las cosas más ruines, miserables, canallas e irresponsables que yo he visto en política”.

Ambos funcionarios se han remitido a redes sociales para responder. Foto: Guillermo Torres / Presidencia

“Mentirosa. El sistema de salud de Colombia ha aumentado sustancialmente sus ingresos presupuestales. Por eso centenares de hospitales y puestos de salud están renovados. Los municipios tienen ambulancias nuevas y la tasa de mortalidad por desnutrición infantil se redujo a la mitad. “Éxitos de salud pública de Colombia”, le respondió el primer mandatario.

Gustavo Petro también tuvo tiempo para responder las críticas del precandidato presidencial Sergio Fajardo por el cuarto paro armado que adelanta el ELN. “La paz no se logra fortaleciendo a los violentos”, expresó Fajardo, hoy crítico de la paz total.

“Señor Sergio Fajardo, desde que el ELN entró asesinando a más de 100 campesinos en el Catatumbo, se suspendieron las negociaciones con ese grupo, igual que con los grupos de Iván Mordisco”, le informó Petro.

Cambio Radical también fue objeto de críticas por parte del presidente. El partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras celebró el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, y el jefe de Estado respondió: “Se les olvida que militantes de Cambio Radical están inmersos en el desfalco a la Nueva EPS por billones de pesos”.

Petro lanzó varillazos por todos lados. A la excanciller Marta Lucía Ramírez también le tocó, porque ella dijo que “hacer parte de las listas terroristas y del narcotráfico o tener algún tipo de colaboración o cercanía con estos siempre pasa cuenta de cobro”.

La exfuncionaria se mostró en contra de la decisión de Petro. Foto: Presidencia de la República

“Qué más narcoterroristas que los paramilitares, señora excanciller. Usted tuvo como asesor en MinDefensa al asesor de los paramilitares que ordenó el asesinato de Jaime Garzón y de Piedad Córdoba y de otros. Y ordenó la operación Orión en la comuna XIII, donde los paramilitares señalaron a los asesinados y desaparecidos y usaron el depósito de basuras, la escombrera, para desaparecer sus cuerpos”, respondió el mandatario.