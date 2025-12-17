Política

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Petro tuvo una noche agitada en su cuenta oficial de X. Repartió “varillazos” para todos lados.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 11:39 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro aprovechó la culminación de un consejo extraordinario de seguridad en la noche de este martes, 16 de diciembre, donde se examinaron los alcances de la toma guerrillera por parte de Iván Mordisco en Buenos Aires, Cauca, para dedicarse a su cuenta personal en X, donde permaneció hasta la madrugada de este miércoles.

Habló del paro armado del ELN, que tiene en jaque a la Fuerza Pública y a las comunidades en las regiones donde opera este grupo subversivo, y reveló un video donde se confirma cómo las Fuerzas Militares evitaron uno de los atentados que planeaban en el país.

“El Ejército derrota al ELN en su intento de tomarse Villanueva en La Guajira”, reportó Petro en sus redes sociales y divulgó el video.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la defensa que hizo el precandidato Sergio Fajardo, tras ser incluido en la lista Clinton. Foto: Semana/Presidencia

El jefe de Estado también defendió en redes sociales al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien la Procuraduría le formuló un pliego de cargos y lo llamó a juicio disciplinario por graves irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud a los maestros, que fue objeto de fuerte controversia y distanció al Gobierno de los educadores.

