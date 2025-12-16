Suscribirse

Nación

El ELN ataca en La Guajira y Arauca: tractomula quemada y vehículo incinerado en medio del paro armado

La tractomula habría sido atacada, posteriormente quemada y abandonada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

16 de diciembre de 2025, 11:15 p. m.
Los últimos ataques fueron en la Guajira Arauquita.
Los últimos ataques ocurrieron en dos regiones del país. | Foto: Redes sociales: ÚltimahoraCol/Montaje:Semana

Tras el paro armado que el ELN anunció días atrás y que ha generado zozobra en varias regiones del país, en las últimas horas se reportaron nuevos ataques en La Guajira y Arauca: una tractomula fue atacada y quemada entre Cuatro Vías y Uribia, y en Arauquita se registró la incineración de un vehículo en un área de influencia del oleoducto Caño Limón.

Contexto: “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

El hecho en La Guajira ocurrió en la vía que comunica Cuatro Vías con Uribia, en el extremo norte del departamento.

La tractomula habría sido atacada, posteriormente quemada y abandonada; en el lugar, según las primeras versiones, quedó una bandera y un cilindro que las autoridades examinan por posible contenido explosivo.

En Arauca, específicamente en la vereda La Arenosa del municipio de Arauquita, se denunció la quema de un vehículo en una zona cercana al oleoducto Caño Limón – Coveñas. El hecho es materia de verificación por parte de las autoridades, debido a que ocurrió en un área donde se ubica infraestructura petrolera.

El inicio del paro armado, anunciado por el ELN, llevó a que en diferentes puntos del país se activaran operativos de revisión y control por parte del Ejército y la Policía. El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, informó que tropas de la Segunda y la Tercera División neutralizaron artefactos con posibles explosivos hallados en vías de Norte de Santander y Cauca.

Contexto: Invías se pronunció por polémica publicación que hizo sobre el ELN: anunció primera decisión

Frente a los hechos reportados en La Guajira, fuentes del Ejército indicaron a SEMANA que unidades especializadas se desplazaron al lugar para verificar la situación y asegurar la zona. De acuerdo con la información oficial, cuando se encuentran elementos que representan un riesgo, estos son destruidos de manera controlada por técnicos antiexplosivos.

En Arauquita, Arauca, las autoridades adelantan labores de verificación tras la quema de un vehículo en una zona cercana al oleoducto Caño Limón – Coveñas, con el fin de establecer si hubo afectaciones adicionales en el área.

Gustavo Petro rechazó el paro armado anunciado por el ELN y ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía continuar con las operaciones para proteger a la población civil.

Contexto: “El ELN se ha fortalecido producto del narcotráfico”: director de Antinarcóticos de la Policía

El paro armado anunciado por el ELN comenzó el domingo 14 de diciembre y ese mismo día se reportaron las primeras acciones atribuidas a la guerrilla en departamentos como Norte de Santander y Cauca.

Dentro de varias de esas regiones, las tropas del Ejército encontraron y neutralizaron artefactos instalados en carreteras, lo que permitió habilitar corredores viales y evitar daños a la población civil.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

2. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

3. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

4. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

5. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNParo armadoataque terrorista

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.