Tras el paro armado que el ELN anunció días atrás y que ha generado zozobra en varias regiones del país, en las últimas horas se reportaron nuevos ataques en La Guajira y Arauca: una tractomula fue atacada y quemada entre Cuatro Vías y Uribia, y en Arauquita se registró la incineración de un vehículo en un área de influencia del oleoducto Caño Limón.

El hecho en La Guajira ocurrió en la vía que comunica Cuatro Vías con Uribia, en el extremo norte del departamento.

La tractomula habría sido atacada, posteriormente quemada y abandonada; en el lugar, según las primeras versiones, quedó una bandera y un cilindro que las autoridades examinan por posible contenido explosivo.

En Arauca, específicamente en la vereda La Arenosa del municipio de Arauquita, se denunció la quema de un vehículo en una zona cercana al oleoducto Caño Limón – Coveñas. El hecho es materia de verificación por parte de las autoridades, debido a que ocurrió en un área donde se ubica infraestructura petrolera.

El inicio del paro armado, anunciado por el ELN, llevó a que en diferentes puntos del país se activaran operativos de revisión y control por parte del Ejército y la Policía. El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, informó que tropas de la Segunda y la Tercera División neutralizaron artefactos con posibles explosivos hallados en vías de Norte de Santander y Cauca.

Frente a los hechos reportados en La Guajira, fuentes del Ejército indicaron a SEMANA que unidades especializadas se desplazaron al lugar para verificar la situación y asegurar la zona. De acuerdo con la información oficial, cuando se encuentran elementos que representan un riesgo, estos son destruidos de manera controlada por técnicos antiexplosivos.

En Arauquita, Arauca, las autoridades adelantan labores de verificación tras la quema de un vehículo en una zona cercana al oleoducto Caño Limón – Coveñas, con el fin de establecer si hubo afectaciones adicionales en el área.

Gustavo Petro rechazó el paro armado anunciado por el ELN y ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía continuar con las operaciones para proteger a la población civil.

El paro armado anunciado por el ELN comenzó el domingo 14 de diciembre y ese mismo día se reportaron las primeras acciones atribuidas a la guerrilla en departamentos como Norte de Santander y Cauca.