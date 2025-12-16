“El ELN se ha fortalecido producto del narcotráfico”: director de Antinarcóticos de la Policía

El ELN ha mantenido una ofensiva criminal en las últimas horas debido a un paro armado que fue decretado por la organización terrorista. Varias regiones del país se han visto afectadas por sus acciones bélicas.

En medio del rechazo que ha generado la ofensiva terrorista, el director de la Policía Antinarcóticos, el general Ricardo Sánchez, indicó que el mencionado grupo criminal se ha fortalecido debido a los negocios de narcotráfico.

El ELN mantiene acciones terroristas en medio de un paro armado. | Foto: Suminisitrada/AFP/Montaje:Semana

“Es claro que el ELN es un grupo que se ha fortalecido producto del narcotráfico, de todo este negocio, del impuesto que cobran por el gramaje y los ha ayudado a fortalecerse”, dijo el general Sánchez.

Por su parte, el jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, el general Juan Carlos Correa, indicó que las medidas para contener las acciones criminales del ELN se extremaron.

Explicó que la guerrilla tiene la capacidad de afectar ciudades capitales: “Desplegamos con nuestra Policía Nacional, todos los entes de control y toda la Fuerza Pública a nivel central”.

En las ciudades que puedan presentar amenazas se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para así “analizar toda la información que se tenga” y “anticipar” las acciones contra la población civil.

Las Fuerzas Militares extremaron medidas tras recientes acciones criminales del ELN. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Agregó el alto mando militar que “en caso de que no se logre anticipar porque no tienen la información, se puede reaccionar de la manera más contundente, precisamente, para dar captura con esos sujetos que hagan esos actos terroristas. Pero estamos preparados, estamos analizando toda la información y estaremos atentos a cualquier desarrollo que se presente”.

