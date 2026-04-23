La Justicia Penal Militar confirmó que fueron enviados a prisión dos soldados profesionales por su presunta participación en el hurto de armas de fuego de propiedad del Estado.

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De acuerdo con la información entregada por la autoridad judicial militar: “el Juez 1718 de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos soldados regulares orgánicos del Batallón de Policía Militar (BIPIC), quienes son señalados como presuntos responsables del delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo de 2026 en el sector de Puente Valencia, Valle del Cauca".

Decisión de la Justicia Penal Militar en el caso de dos soldados vinculados a un caso por hurto de armas. Foto: Justicia Penal Militar

Así mismo indicó la Justicia Penal Militar que quien lideró la investigación fue la Fiscalía 2208 de Conocimiento Especializado.

“La investigación técnica y de campo desarrollada por la Policía Judicial bajo la dirección de la Fiscal, permitió establecer que los implicados sustrajeron un fusil Galil AR, junto con su respectivo proveedor y 35 cartuchos calibre 5.56″, indicó la Justicia Penal Militar.

Los soldados se habrían hurtado uno fusil similar al de la imagen. Foto: SUMINISTRADA ASEMANA API

Agregó la autoridad judicial que: “según los elementos materiales probatorios recaudados, el armamento tenía como destino fortalecer las estructuras de un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) que delinque en la región, lo que motivó la orden de captura inmediata y la judicialización de los uniformados”.

Es de anotar que SEMANA ha documentado casos recientes en donde en operativos de la fuerza pública han sido decomisadas municiones de propiedad de Indumil, la industria militar del Ministerio de Defensa.

En una fábrica de explosivos del ELN, encontrada recientemente en Usme, en Bogotá, por la fuerza pública, se constató la cantidad de munición de Indumil en poder de los criminales. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En su momento, para los integrantes del Ejército, llamó la atención una imagen que encontraron en el operativo que se ejecutó el miércoles, 25 de febrero, en Bogotá, donde fue descubierta una fábrica de explosivos que sería del ELN.

En medio del operativo y del material publicado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se observa una gran cantidad de municiones de Indumil, la fábrica militar del Estado, que tiene bajo su monopolio la producción y comercialización de armas en el país.