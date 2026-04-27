La Fiscalía ocupa en todo el país establecimientos de una reconocida marca de ropa interior. ¿De cuál se trata?

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía se encuentran adelantando operativos de extinción de dominio en diferentes ciudades del país y de manera simultánea. El centro de esta actividad serían algunos almacenes de ropa interior de una reconocida marca en Colombia.

La hacienda El Cocuelo, fortín de las AUC en el departamento de Antioquia, fue incautada por la Fiscalía

Fuentes de la Policía advirtieron que los operativos hacen parte de una investigación de la delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía y el objetivo es dictar medidas cautelares para los establecimientos de la marca de ropa interior conocida como Lily Pink, muy conocida y con amplia presencia en los principales centros comerciales de Colombia.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de los operativos y lo que motivó la ocupación de los establecimientos de comercio. Preliminarmente, los investigadores advierten que se trata de una actividad que resultó de las indagaciones previas por hechos relacionados con delitos fiscales.

Operativos de Extinción de dominio en las principales ciudades y en centros comerciales. Foto: Suminstrada por Fiscalía General de la Nación

Lo que se advierte es que durante el día continuarán todas estas diligencias por parte de la Fiscalía en el propósito, no solo de ocupar los bienes, sino de notificar a los afectados de las decisiones que se están tomando de acuerdo con la investigación que se adelanta y que deja como resultado la ocupación de estas propiedades.

Se espera que en el transcurso del día la Fiscalía pueda entregar detalles de estos operativos, la implicación de los mismos y lo que generó la ocupación de los establecimientos de comercio en esta operación simultánea en todo el país. Un informe detallado que responda las dudas sobre el tema.

Los operativos son en todo el país Foto: Suministrada (API)

Algunos usuarios de redes sociales publicaron imágenes de los operativos y de cómo los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, llegaron hasta los establecimientos de comercio con el propósito de ocuparlos e informar a los propietarios las decisiones que se tomaron.