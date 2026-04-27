Lili Pink se pronuncia tras capturas y allanamientos de la Fiscalía en sus tiendas en todo el país

Luego de los allanamientos adelantados por la Fiscalía General de la Nación este 27 de abril en más de 300 establecimientos de Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en diferentes ciudades del país, la empresa Fastmoda, dueña de las marcas, emitió un comunicado en el que se refirió por primera vez a las diligencias judiciales.

Los operativos, liderados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), hacen parte de una investigación relacionada con presunto lavado de activos y contrabando textil. Además de las inspecciones en locales comerciales, las autoridades también habrían ejecutado capturas y procesos de extinción de dominio.

En el documento divulgado este 27 de abril, Fastmoda reconoció que actualmente enfrenta “un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias”, situación que, según indicó, está siendo atendida “de manera directa y responsable” por su equipo jurídico.

Prepare el paraguas, estos son los pronósticos de tiempo en Colombia del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026

“Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”, señaló la compañía en el comunicado.

La empresa también hizo un llamado público a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proteger la continuidad de la marca, resaltando su trayectoria de más de 20 años en el mercado colombiano.

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, indicó Fastmoda.

Consejo de Estado rechazó la demanda de pérdida de investidura a Isabel Zuleta por el “tarimazo” en Medellín

Asimismo, la compañía aseguró que una de sus principales preocupaciones es la estabilidad laboral de sus trabajadores mientras avanzan las actuaciones judiciales. En ese sentido, afirmó que espera recuperar el manejo de los establecimientos involucrados en el proceso.

Las diligencias adelantadas por la Fiscalía han sido catalogadas como uno de los operativos más grandes recientes contra estructuras dedicadas al presunto contrabando de textiles en Colombia.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones apuntan a posibles irregularidades relacionadas con el ingreso de mercancía al país y movimientos financieros asociados a lavado de activos.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles oficiales definitivos sobre el número de capturados ni sobre los bienes ocupados durante las intervenciones.

Por su parte, Fastmoda reiteró su compromiso con colaboradores, clientes y aliados estratégicos, y aseguró que cualquier novedad será informada a través de sus canales oficiales.

Lili Pink se pronuncia tras capturas y allanamientos de la Fiscalía en sus tiendas en todo el país. Foto: Lili Pink