Corte Suprema ratifica condena contra el exmagistrado Carlos Alberto Vargas por caso de corrupción en la justicia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de siete años de cárcel que tiene actualmente el exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por un escandaloso caso de corrupción judicial: recibía millonarias sumas de dinero a cambio de tramitar irregularmente procesos.

El caso contra el exmagistrado Vargas inició el 14 de junio de 2014, cuando la abogada Kelly Eslava, en representación de la Caja de Compensación de Cundinamarca y la Caja de Compensación de Huila, radicó una demanda contra el Ministerio de Defensa, el Hospital Militar, entre otros, que por reparto llegó al despacho del entonces togado.

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Dos años después, tras la audiencia de pruebas, Vargas Bautista dictó su sentencia acogiendo la protección de la empresa que representaba Eslaba, lo que representó una condena de 25.000 millones de pesos contra el Hospital Militar y la Dirección de Sanidad.

Pero el magistrado Vargas nunca declaró algún tipo de impedimento en el caso, a pesar de que tenía “íntimos lazos de amistad” con la abogada demandante, explicó la Corte en su decisión. El exmagistrado tampoco informó que la abogada trabajó en su despacho desde 2007 hasta 2010, tiempo en el que también “entablaron una relación sentimental que se prolongó hasta 2019″.

La relación entre el entonces togado y la abogada de la unión temporal los llevó a tener negocios con el arriendo de una oficina que después terminó a nombre de la madre de Eslava y pagada por ella en 2014, explicó el fallo.

La Corte explicó que “en relación con este mismo caso, en junio de 2014 el acusado aceptó, a través de Kelly Andrea Eslava Montes, una promesa remuneratoria que se soportaba con la cuota litis del 25 %, sobre lo que se obtuviera al accederse a las pretensiones económicas de la parte demandante”.

La decisión de la Sala de Casación Penal también confirmó que Carlos Alberto Vargas Bautista recibió un carro de gama alta y un apartamento en Mosquera, Cundinamarca, por beneficiar a una sociedad agrícola dentro de una demanda millonaria en contra de la Superintendencia de Sociedades.

La decisión confirmó que esa Sala está en “capacidad de confirmar la sentencia condenatoria proferida en primera instancia, toda vez que se encuentra acreditada más allá de toda duda la ocurrencia de los delitos objeto de decisión y la responsabilidad penal de Carlos Alberto Vargas Bautista en ellos”.

El exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca deberá pagar definitivamente la condena de siete años de cárcel que le impuso la justicia porque contra esa decisión de la Corte Suprema no procede otro tipo de recurso. El exfuncionario público fue sentenciado por los delitos de prevaricato por omisión y cohecho propio.