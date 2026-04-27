Magistrado Farfán dice que “no conocía” a abogado contratista de la Comisión de Acusación que lo defendió en caso Gnecco

SEMANA conoció en exclusiva la respuesta que dio el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al ‘pacto de silencio’ que salió a flote en ese alto tribunal entre algunos abogados que no habrían declarado un posible conflicto de interés por ser contratistas de la Comisión de Acusación y defensores de los congresistas investigados.

Comisión de Acusación cerró la investigación contra el magistrado Francisco Farfán por supuesta filtración al clan Gnecco

Uno de esos juristas es Wilson Cadena, quien resultó ser abogado suplente de la defensa del magistrado Francisco Farfán por el caso que archivó la Comisión de Acusación por la supuesta filtración de información al clan Gnecco y al tiempo de representaba al congresista Juan Carlos Wills, investigado en la Corte por posibles irregularidades en la decisión que le puso fin al caso contra el togado.

El presidente de la Sala de Instrucción explicó que su abogado titular en ese proceso era el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeu, aclaró que no conocía a Cadena y lanzó duros cuestionamientos contra su compañera Cristina Lombana.

Esta es la respuesta del magistrado Farfán

“Wilson Andrés Cadena es un abogado suplente que designó mi abogado titular Carlos Arturo Gómez Pavajeau. A este último fue a quien le concedí el poder para mi representación ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.

No conocía a Cadena ni tenía ninguna información alguna sobre sus vínculos o contratos con ninguna entidad. En legítimo ejercicio de mi defensa busqué el archivo del proceso, haciendo uso del debido proceso se actuó en el marco de la indagación en estricto cumplimiento de la ley.

La Comisión por voto mayoritario, no por decisión de una sola persona, sino de la mayoría de sus miembros, tomó la decisión del archivo ante la claridad de las evidencias sobre la inexistencia de presuntos delitos o acciones irregulares por mi parte.

Ahora se intenta controvertir una decisión que ya está en firme y que goza de total vigencia. No es la primera vez que se intenta dejar una sombra de duda sobre la legitimidad de esta decisión. Lo curioso es que esto se está volviendo recurrente y se da al mismo tiempo que la magistrada Cristina Lombana ha hecho pronunciamientos en los que manifiesta que me va a intentar desacreditar precisamente con ese tema.

Desde mi elección en la presidencia de la Sala la magistrada ha intensificado sus ataques y cuestionamientos con el único ánimo de hacerme daño, tal como lo ha venido haciendo con la mayoría de los miembros de la Sala.

Pese a esa persecución y ese ánimo de hacer daño, la Sala ha logrado avanzar durante mi presidencia en la adopción de decisiones muy importantes. Ojalá esos resultados positivos, que responden a la constante petición de los ciudadanos de celeridad en las investigaciones, se puedan mantener pese a los palos en la rueda que sigue poniendo la magistrada.