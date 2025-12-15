Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

El magistrado auxiliar Alex Movilla, integrante del despacho de Francisco Farfán, será llevado a juicio disciplinario por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante las supuestas presiones que habría hecho en contra de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, para que declarará en el escándalo de corrupción que se desató al interior de esa entidad durante el gobierno Petro.