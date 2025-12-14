Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

Pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro le diera la orden a las Fuerzas Militares para atacar al ELN, el comandante de este grupo subversivo, Antonio García, publicó un comunicado en el que recordó, entre otras cosas, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el que han sido vinculados varios ministros y funcionarios.

“Presidente, al ELN no se nos ha olvidado para nada el ‘amor eficaz’ que predicó Camilo Torres, hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira, en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”, señala uno de los apartes del documento.

En el comunicado, alias Antonio García igualmente recordó el reciente escándalo en el que ha estado vinculado el general Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes han sido señalados de entregarle información de seguridad nacional a las disidencias de las Farc.

“Su Gobierno ha sido ‘eficaz’ en las coordinaciones con las bandas de las ex-Farc para usarlas en planes contrainsurgentes contra el ELN, como ha quedado evidenciado en las andanzas del general Miguel Huertas y Wilmer Mejía de la DNI”, complementó.

Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García. | Foto: AFP

Igualmente, el guerrillero se refirió a las declaraciones hechas por el presidente Petro en El Tarra (Norte de Santander) sobre las acciones subversivas del ELN en contra de la población civil en ese municipio. Para Antonio García, estas se alejan de los acercamientos de paz que se han anunciado en los últimos años. “Estamos totalmente de acuerdo con usted cuando dice: ‘tener un pueblo que no agache la cabeza nunca’, nosotros el ELN somos parte de ese pueblo que no está dispuesto a agachar la cabeza ante el imperialismo gringo, y estaremos prestos a ayudar en la defensa de nuestra patria”.

Finalmente, le envió un mensaje al primer mandatario sobre su política de paz y las propuestas que se han presentado durante su Gobierno para llegar a una mesa de negociación.

“(...) olvida que este es un conflicto entre un Estado, donde usted es su jefe y nosotros -ELN-, una organización rebelde alzada en armas, un conflicto entre dos partes. Nuestra política es pactar la paz y ambas partes cumplen los acuerdos. No lo que usted se imagina presidente: Haga la paz’”.

Paro armado

En un panfleto firmado por el denominado Frente de Guerra Urbano Nacional - Comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas “que inicia el día 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6:00 a. m.”.

Este fue el cilindro que la fuerza pública retiró del sector de Mandivá de la Panamericana, luego de ser abandonado por los guerrilleros del ELN. | Foto: Suministradas

Esto por las acciones operacionales y militares que se han adelantado en varias regiones del país, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Nariño, Chocó y Bolívar.