Tras el anuncio del paro armado nacional de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inició este domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana, ya comenzaron a registrarse los primeros hechos asociados a esta medida, particularmente en el departamento de Norte de Santander.

En la mañana de este domingo, la vía Cúcuta–Pamplona fue cerrada a la altura del PR 93, luego de que fuera reportado el abandono de un cilindro con insignias del ELN en el corredor vial.

De acuerdo con la Policía Nacional, la situación se encuentra en desarrollo y aún está siendo verificada en terreno, en medio del despliegue preventivo ordenado por las autoridades ante el inicio del paro armado.