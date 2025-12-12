Suscribirse

Nación

Presidente Gustavo Petro le dice al ELN que no hacen paro contra Trump, “sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”

El paro armado iniciará el próximo 17 de diciembre.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de diciembre de 2025, 3:36 a. m.
Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.
Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos. | Foto: Presidencia/Montaje:Semana

Tras el anuncio del paro armado de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente para cuestionar los motivos de la medida. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

Contexto: ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

El mensaje de Petro se produjo después de que Juan Daniel Oviedo, ahora precandidato presidencial, calificara el paro armado como “terrorismo” y señalara que este tipo de acciones reflejan territorios donde el Estado ha perdido control. En su publicación, Oviedo agregó que la seguridad no es cuestión de ideología y criticó al gobierno por normalizar un lenguaje que, según él, los grupos armados replican.

El paro armado, que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora, fue anunciado por el ELN como una protesta contra lo que denominan un “plan neocolonial” de Donald Trump y una supuesta amenaza de intervención “imperialista en Colombia y la región. El grupo armado ilegal hizo un llamado a los civiles para no movilizarse por carreteras ni ríos navegables durante esos días y aseguró que sus unidades respetarán a los ciudadanos y sus bienes.

Pedro Sánchez, ministro de defensa, respondió al anuncio del ELN calificando la acción como un “constreñimiento criminal” y anunció un despliegue militar en todo el país para proteger a la población.

Contexto: MinDefensa Pedro Sánchez califica el paro armado del ELN como “constreñimiento criminal” y anuncia despliegue militar para proteger a la población civil

Además, informó que se ofrecerá una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita la captura de alias Pablito, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables dentro de la estructura armada.

La medida del ELN ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, debido a que históricamente los paros armados implican cierres de vías, restricciones de movilidad y riesgos para comunidades en zonas rurales y fronterizas.

Contexto: Nuevo ataque en Antioquia: presuntos integrantes del ELN hacen estallar bomba en el peaje Palocabildo

Las autoridades han activado protocolos de seguridad y vigilancia, pero los impactos concretos dependerán del comportamiento de la guerrilla durante los días de paro.

En su trino, Petro enfatizó la vinculación entre los grupos armados y el narcotráfico, al afirmar que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos, sino “a favor de los traquetos que hoy los controlan”. Su pronunciamiento busca diferenciar las motivaciones políticas de los grupos ilegales de las actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

