ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

La organización criminal citó las versiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como justificación del paro.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
La guerrilla del ELN extremó sus acciones criminales contra militares y policías usando drones.
Guerrilla del ELN. Imagen de referencia. | Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la realización de un paro armado de 72 horas en el país, que comenzará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora, según un comunicado difundido por esa organización armada.

ELN anuncia paro armado en Colombia.
ELN anuncia paro armado en Colombia. | Foto: API.

En el documento, el ELN señala que iniciará el paro como una forma de protesta contra lo que consideran un “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y contra lo que creen es una amenaza de intervención “imperialista“ en Colombia y en otros países de América Latina y el Caribe.

La declaratoria de paro armado se da justo después de que el pasado miércoles el presidente Trump asegurara que Colombia podría ser el segundo país en caer en medio de una intervención, luego de Venezuela, debido al crecimiento del mercado del narcotráfico.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades, el ELN tendría presencia en seis localidades de Bogotá.
De acuerdo con investigaciones de las autoridades, el ELN tendría presencia en seis localidades de Bogotá. | Foto: SEMANA

La organización ilegal afirma que su accionar busca oponerse al “saqueo de los recursos naturales” y a decisiones que, según sostiene, no se toman desde el país. En el texto, el grupo insiste en que su objetivo es que las decisiones políticas se adopten en Colombia y no desde el exterior.

El ELN advierte a la población civil que no participe en actividades relacionadas con el conflicto armado y recomienda no movilizarse por carreteras ni por ríos navegables durante el periodo anunciado, con el argumento de evitar riesgos.

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central. | Foto: AFP

También indica que, durante el paro armado, sus unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes, y que las labores en espacios propios podrán realizarse con normalidad.

Asimismo, el ELN hace un llamado a que los civiles no se mezclen con personal militar para prevenir incidentes. El pronunciamiento fue firmado por la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional y fechado el 12 de diciembre de 2025.

