Nuevo ataque en Antioquia: presuntos integrantes del ELN hacen estallar bomba en el peaje Palocabildo

Un atentado terrorista sacudió la mañana de este martes la vía vieja entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia, tras la detonación de un artefacto explosivo en el peaje Palocabildo.

De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al punto de cobro, se identificaron como integrantes del ELN y ordenaron la evacuación del personal que se encontraba de turno. Minutos después, activaron un explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje y generó alarma entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector.

Las autoridades realizaron el cierre total de la vía mientras avanzan las inspecciones en la zona y se verifica si existen otros artefactos instalados. Hasta el momento no se reportan heridos, gracias a la evacuación previa del personal.

La Policía y el Ejército desplegaron unidades en el corredor vial para iniciar la búsqueda de los responsables y establecer si este ataque estaría relacionado con otras acciones violentas registradas recientemente en el norte del Valle de Aburrá.

Este ataque se registra tan solo dos días después del hecho registrado en Balboa, Cauca, donde terroristas hicieron estallar una motobomba en pleno centro urbano.

La acción terrorista se registró sobre las 6:00 p. m., frente a la estación de Policía de la localidad, cuando una moto cargada con explosivos fue activada y generó una gran emergencia entre la población de la localidad.

La explosión se registró en inmediaciones de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, donde la detonación generó un incendio en el lugar, que consumió gran parte de las instalaciones debido a la fuerza de las llamas.

Organismos de socorro de municipios cercanos acudieron hasta el lugar para ayudar con la propagación de las llamas. En los videos y fotografías que circulan por las redes sociales se evidencia la magnitud de la emergencia.