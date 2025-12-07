Presidente Gustavo Petro calificó el atentado en Balboa, Cauca, como “narcoterrorismo”

Sobre las 6:00 de la tarde de este sábado, 6 de diciembre, se registró un atentado terrorista en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, que dejó 15 personas heridas, entre ellas una menor de 7 años.

La acción terrorista ocurrió frente a una cooperativa de caficultores, luego de que una moto cargada con explosivos fuera activada por los criminales y se generara una emergencia en medio del estallido.

La detonación generó un incendio de grandes proporciones, que consumió gran parte de las instalaciones de la bodega, donde también opera el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros del Cauca.

Ante los hechos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este domingo, 7 de diciembre, a lo ocurrido en el sur del departamento del Cauca y cargó contra las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

“Siete heridos civiles en Balboa, Cauca, frente a la cooperativa de caficultores, pequeños campesinos de la región asociados. Es una acción que se llama terrorismo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Aunque no se ha confirmado la autoría de los hechos, el jefe de Estado señaló a las disidencias de las Farc como los principales responsables. “Como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí sí Trump tiene razón: narcoterrorismo”, manifestó Petro.

Por eso, cargó contra el líder de las disidencias de las Farc en esta región del país y anunció que ya “está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional”. Aseguró que se “ampliará esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, también rechazó el atentado terrorista, que terminó afectando en gran medida una bodega de almacenamiento de café en la región.

“Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, expresó.

“Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”, manifestó el presidente de la federación.

