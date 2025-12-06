Suscribirse

Video muestra el momento exacto de la explosión de una moto bomba en el Cauca: 15 personas resultaron heridas

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad del sector en el que ocurrió el hecho terrorista.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 2:28 a. m.
Imágenes del momento en el que estalló la moto en el Cauca.
Imágenes del momento en el que estalló la moto en el Cauca. | Foto: Captura de video suministrado

Una cámara de seguridad captó el momento en el que una motobomba estalló en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, la tarde de este sábado 6 de diciembre.

De acuerdo con las autoridades, el hecho dejó 15 personas heridas, dentro de las que hay una menor de tan solo 7 años de edad.

En las imágenes se ve la motocicleta estacionada junto a otras motos y un camión que está cerca de la estación de Policía del mencionado municipio.

Incluso, al frente hay cuatro personas hablando tranquilamente, por lo que todo transcurre con normalidad. Sin embargo, la escena cambió en cuestión de segundos.

De un momento a otro, el vehículo con la carga estalló y salieron llamas, vidrios a volar y las edificaciones resultaron gravemente afectadas.

Contexto: Ataque con explosivos en el municipio de Balboa, Cauca, deja dos personas heridas

Un carro, que estaba muy cerca de la moto y en el que viajaba una persona, también sufrió daños. Tras la detonación, se observa el momento en el que el conductor descendió y salió a correr.

Al mismo tiempo, las personas que en un principio estaban hablando, se mostraron atemorizadas por lo que acababa de pasar y se fueron del sitio.

El hecho consumió gran parte de las instalaciones de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, debido a que las llamas se fueron esparciendo poco a poco por partes de la edificación.

Hasta el momento no hay una cifra exacta de heridos, pero se habla de que fueron 15 personas las lesionadas, dentro de las que hay una menor de tan solo siete años de edad.

Al parecer, detrás de este nuevo acto terrorista estarían las disidencias de las Farc, que ha llevado a cabo una serie de ataques en los últimos días y en diferentes zonas del país.

Contexto: Ataque con drones contra la Policía en Cauca deja cuatro personas heridas; entre las víctimas hay un menor

En este sitio, según las autoridades, hay presencia del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, por lo que se presume que este sería el autor del hecho.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo se planeó todo y quiénes son los responsables.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció tras el atentado y mostró su rechazo, dejando en claro que esto no los atemorizará.

Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, señaló.

