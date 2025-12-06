Suscribirse

Nación

Ataque con drones contra la Policía en Cauca deja cuatro personas heridas; entre las víctimas hay un menor

Las autoridades buscan a los integrantes del frente Carlos Patiño que habrían cometido el atentado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 3:39 p. m.
Los alzados en armas atacaron a los policías y soldados en municipios como El Patía, Argelia, Suárez y Buenos Aires.
Los alzados en armas atacaron a los policías y soldados en municipios como El Patía, Argelia, Suárez y Buenos Aires. | Foto: Francisco Calderón

A las 5:10 p. m. del viernes 5 de diciembre, integrantes del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, habrían ejecutado un macabro plan que dejó cuatro personas heridas después de que lanzaron explosivos desde drones contra la subestación de Policía del municipio de Patía, en Cauca.

El hecho, que se perpetró en plena zona rural, iba dirigido en contra de los integrantes de la Policía Nacional, pero las graves consecuencias de las explosiones terminaron dejando tres civiles y un uniformado herido.

Fuentes en el departamento confirmaron que las víctimas son el comandante encargado de la subestación, un hombre que tuvo aturdimiento, una mujer que resultó afectada en una de sus piernas y un menor de edad que resultó herido en un brazo.

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.
La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Los hechos ocurrieron cuando una carga de explosivos a bordo de un dron fue accionada a la altura de la vía Panamericana, cerca de la subestación de Policía del Patía, el municipio que ha sentido los graves efectos de la presencia de los grupos armados ilegales en una zona estratégica como lo es el departamento del Cauca.

Las autoridades en el Patía han informado que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio, mientras las autoridades adelantan operativos que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia en el suroccidente colombiano.

Niños en el Cauca fueron las víctimas de las &quot;órdenes&quot; del Gobierno | Semana noticias

Ese municipio en Cauca ha sentido los graves efectos de la guerra que se ha desatado entre ilegales por el control del territorio, la expansión de los grupos armados y los oscuros intereses sobre actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Hace tan solo dos meses, un soldado muerto y cinco más resultaron heridos en zona urbana de El Patía, al sur del Cauca, cuando realizaban un movimiento táctico motorizado entre la ruta que comunica a Popayán con El Estrecho.

Contexto: Un soldado muerto y cinco heridos deja ataque con explosivos contra el Ejército en El Patía, Cauca

Lo particular es que en esa ocasión el artefacto improvisado fue instalado a un costado de la vía y activado al paso de los uniformados del Batallón de Infantería n.º 7, que adelantaban el operativo en esa región del país.

Ese hecho, que dejó la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar, también fue atribuido a la misma estructura de las disidencias de las Farc, y calificado por el Ejército como un “cobarde ataque terrorista” que violó los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza nueva tarifa para los inmigrantes: esta es la advertencia de la Patrulla Fronteriza

2. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

3. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

4. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

5. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaPolicíaEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.